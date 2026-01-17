Ufficiale Vis Pesaro, il talento 2006 Consalvi si trasferisce in prestito all'Ischia

L’Ischia Calcio ha annunciato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Simone Consalvi, attaccante proveniente dalla Vis Pesaro. Un innesto giovane ma di prospettiva per il reparto offensivo gialloblù.

Classe 2006, alto 1,90 metri e di piede destro, Consalvi è una punta centrale che fa della struttura fisica e della presenza in area le sue principali qualità, interpretando il ruolo di riferimento offensivo. Un profilo che può garantire peso specifico davanti e offrire soluzioni diverse nello sviluppo della manovra.

Cresciuto nel settore giovanile, Consalvi era approdato alla Vis Pesaro nell’estate del 2024 dopo l’esperienza con l’Olbia Under 19. In biancorosso ha proseguito il suo percorso di crescita, entrando nel vivaio del club marchigiano e affacciandosi anche alla prima squadra, maturando le prime esperienze a contatto con il calcio dei grandi.

Con questo innesto l’Ischia punta a rafforzare il proprio attacco guardando al futuro, inserendo in rosa un giocatore giovane, fisicamente strutturato e con ampi margini di miglioramento.