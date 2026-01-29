Genoa, Messias: "Avevo suggerito a Malinovskyi di tirare. Ma un conto è dirlo, un altro è farlo"

Junior Messias, fantasista del Genoa, in una intervista al Secolo XIX parla del suo apporto alla causa rossoblù dopo il fantastico gol contro il Bologna: "Mi dispiace di non essere riuscito a fare qualche gol in più, ma l’anno scorso ho fatto i conti con un lungo infortunio, sono stato fuori più di quattro mesi. Quest’anno sta andando meglio, il numero degli infortuni è diminuito grazie al lavoro che è stato fatto in questi mesi e mi sento bene, pronto a dare ancora una mano alla squadra".

A Messias viene attribuito anche un po' di merito per il gol di Malinovskyi, quello che ha riaperto una sfida che sembrava indirizzata verso il Bologna. Il brasiliano però non è d'accordo, sostenendo che il merito è tutto del compagno, autore di una punizione perfetta.

Il retroscena: visto che le immagini lo hanno inquadrato mentre parlava con Malinovskyi prima delle punizione, il brasiliano rivela di avergli semplicemente consigliato di tirare in porta. Aveva visto che il portiere appena entrato si era tirato su dalla panchina all’improvviso, senza fare riscaldamento e ha detto a Malinovskyi di tirare per provare a sorprenderlo. "Ma un conto è dirlo, un conto è farlo per davvero come è riuscito a lui", conclude il fantasista ex Milan e Crotone.