Coppa Italia Serie D, nella finale di andata la Pistoiese batte 2-0 l'Ancona. Il ritorno il 7 marzo

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com
Claudia Marrone
Oggi alle 19:35Serie D
Claudia Marrone

Dopo il pasticcio della finale voluta in gara unica ma poi disposta su andata e ritorno, e dopo le fatiche della giornata di campionato, è tornata quest'oggi in campo la Serie D, proprio con la finale di andata della Coppa Italia di categoria, che vede Pistoiese e Ancora darsi battaglia per alzare il primo trofeo stagionale; le due formazioni - lo ricordiamo - stanno lottando anche per la promozione in Serie C.

Ma al netto di ciò, questo pomeriggio alle ore 17:30 è andata in scena la gara del 'Melani' dove i toscani si sono imposti per 2-0 sulla compagine dorica grazie alle reti di Rizq al 33′ e al rigore realizzato da Russo al 68', dopo che proprio il citato giocatore era stato atterrato in area da Ceccarelli, che lo aveva perso in velocità; il primo gol, nasce invece da un batti e ribatti in area marchigiana, concluso con l'incornata vincente del calciatore orange. La reazione dell'Ancona non manca, ma il gol non arriva - arriva anzi il cartellino rosso per Kouko -, e la strada adesso si mette in salita.

Tutto comunque verrà deciso sabato 7 marzo allo stadio 'Del Conero', con il match di ritorno che prenderà il via alle ore 20:00. La Pistoiese ha prodotto oggi un bel vantaggio, starà a lei mantenerlo; l'Ancona potrà solo rincorrere.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
