Serie D, il punto dopo la 24ª giornata. Pochesci al Valmontone, il Treviso verso la Serie C

© foto di Giuseppe Scialla
Claudia Marrone
Oggi alle 09:00Serie D
Claudia Marrone

Con il primo weekend di settembre, ha preso ufficialmente il via il campionato di Serie D 2025-2026, con i gironi che a partire da questo anno, a seguito della riduzione del numero di compagini partecipanti alla stagione, sono tutti composti da 18 squadre.
Di seguito il punto di metà settimana, quando sono ormai andate in archivio 24 giornate e mancano solo due turni per la fine del girone di andata:

GIRONE A
Quando mancano dieci giornate al termine della stagione regolare, Vado e Ligorna continuano a darsi serrata battaglia, vincendo entrambe i rispettivi match: la scorsa settimana, però, era stata propizia per il Vado, che ha mantenuta la vetta con un punto di vantaggio. Frenata invece del Sestri Levante, che appare ormai fuori dai giochi, con il Gozzano che gioisce per l'aggancio al treno playout (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE B
La netta vittoria sul Chievo Verona consacra la Folgore Caratese come regina indiscussa del raggruppamento, anche perché adesso i punti di vantaggio dal secondo posto sono 10. Lenta risalita almeno in zona playoff per il Milan Futuro (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE C
Il Treviso torna a vincere, e non approfitta solo della conquista dei tre punti, ma anche del passo falso della rinata Union Clodiense che torna a -13 (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE D
Soffre il Desenzano, ma riesce comunque a portare a casa i tre punti, anche se Lentigione e Pistoiese sono in scia: probabilmente, avrà la meglio chi non commetterà più passi falsi. Stacca un po' il Piacenza, che non pare poter rientrare nel treno promozione. Nella parte bassa, sembra destinata a terminare la favola Tuttocuoio, con i neroverdi ancora fermi a 7 punti, -9 dal penultimo posto che comunque non evita la retrocessione (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE E
I fari erano puntati sullo scontro diretto tra prima e seconda, che ha visto il Grosseto confermarsi e portarsi a +11 dal Tau Altopascio, caduto contro i maremmani (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE F
Teramo e Ancora non mollano di un centimetro, e rimangono in vetta al raggruppamento, ma l'Ostiamare torna a vincere e far vedere che la corsa alla promozione diretta non certo limitata alle due prime della classe. Non c'è poi fine alla crisi del San Marino, caduto anche contro l'Unipomezia che con quei tre punti si porta a ora fuori dalla zona playout (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE G
La Scafatese prosegue il suo cammino, e lo fa anche il Trastevere, che annienta per 5-0 il Valmontone: risultato che porta all'esonero di mister Luca Tiozzo e del suo staff, Sandro Pochesci nominato nuovo allenatore. C'è invece caos tra Ischia e Flaminia, che si sarebbero dovute affrontare nel weekend: la gara, dalla LND, è stata rinviata su richiesta dei laziali che lamentavano un blocco ai traghetti che non consentiva di raggiungere l'isola, ma la compagine ischitana non ci sta e ha annunciato ricorso (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE H
Giornata tutto sommato tranquilla quella trascorsa da questo raggruppamento, con la Paganese che si conferma prima (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE I
La sconfitta contro il Gela, in casa Acireale, ha portato alle dimissioni di mister Claudio Morelli e del suo vice Massimo Morelli, mentre in vetta alla graduatoria, il Savoia approfitta del mezzo passo falso della Nuova Igea Virtus e la raggiunge: primo posto spartito in due (CLICCA QUI per la classifica)

