Porge la mano all'arbitro in segno di saluto, prende 4 turni di squalifica. Succede in Serie D

Ha del curioso quanto accaduto nel Girone C di Serie D, a seguito delle decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per il comunicato integrale) che hanno portato alla squalifica per quattro giornate del centrocampista dell'Union Clodiense Igor Radrezza. "Per avere, al termine della gara, toccato la mano del Direttore di gara ed aver tenuto un comportamento irriguardoso", si legge nel referto, ma ciò che viene raccontato da chi era presente allo stadio è diverso da quando lasciano intendere le parole riportate.

Il giocatore della compagine veneta, caduta 2-1 sul campo del Legnago, stando a quanto riporta notiziariocalcio.com facendo riferimento a indiscrezioni che filtrano dagli ambienti vicini al club, al termine del match si sarebbe avvicinato all'arbitro per stringergli la mano in segno di saluto, ma lo stesso direttore di gara - che stava stringendo altre mani come è consuetudine fare - avrebbe prima negato il saluto a Radrezza poi detto che non voleva ricambiare il gesto. Da qui, la durissima decisione del giudice sportivo, prima citata.

Vedremo adesso se l'Union Clodiense si muoverà su qualche fronte, anche se per il momento non sono apparsi comunicati in merito alla vicenda. Che rimane uno dei casi più discussi dell'ultimo turno di campionato.