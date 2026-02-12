Minacce e offese all'arbitro, parte seconda. Arriva il Daspo per due giocatori dell'Acireale

Una gara che già un mese fa aveva fatto molto discutere, quella pareggiata 3-3 contro la Nuova Igea Virtus, e che ora costa davvero molto caro a due tesserati dell'Acireale. Ma avvolgiamo il nastro a quel confronto, degenerato perché la Nuova Igea Virtus aveva trovato il pari solo al 101’, grazie a un calcio di rigore per altro molto contestato dall'altra compagine. Gli animi si sono accesi già da subito, ma la situazione è degenerata dopo il triplice fischio, con il Giudice Sportivo che decise poi di infliggere un anno di squalifica al capitano Alvaro Iuliano e 4mila euro di ammenda e due gare a porte chiuse al club.

Ma le sanzioni per Iuliano non sono finite, perché, come riporta l'edizione on line del La Sicilia, la questura gli ha notificato il provvedimento di Daspo, arrivato anche a suo compagno di squadra Mattia Vitale: un anno per il brasiliano, due quelli a Vitale. Fatali le indagini della Digos dopo che il direttore di gara era stato scortato dalle forze dell'ordine nello spogliatoio, ma cosa accadrà adesso? Va da sé che con provvedimento di Daspo i due non potranno recarsi allo stadio e neppure partecipare a eventi sportivi.

L'Acireale, però, si starebbe già muovendo tramite i propri legati, almeno per far allenare i due tesserati, che dal calcio traggono sostentamento; non solo, per Vitale, che comunque non ha squalifiche sportive a differenza del compagno, la società sembra intenzionata a chiedere una deroga per potergli permettere anche di scendere in campo. La battaglia giudiziaria sarà molto lunga.