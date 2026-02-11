Coppa Italia Serie D, addio alla gara secca. Doppio confronto Pistoiese-Ancona
La finale di Coppa Italia Serie D Pistoiese-Ancona non si giocherà più in gara secca. La decisione arriva a seguito della nota pervenuta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che ha esposto le criticità rilevate dalla Questura di Perugia sulla sede di Gubbio.
A rettifica di quanto già annunciato, così come previsto da regolamento, la finale si giocherà nella formula del doppio confronto: andata mercoledì 18 febbraio (ore 17.30) a Pistoia e ritorno sabato 7 marzo (ore 20) ad Ancona.
L’ordine di svolgimento delle partite, come comunicato dal Dipartimento Interregionale, è stato determinato da apposito sorteggio effettuato in data 30 gennaio nel corso dell’incontro con le società interessate presso la sede del Dipartimento a Roma, nell’eventualità che la finale fosse disputata in gare di andata e ritorno.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.