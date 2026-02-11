Ufficiale Dopo gli anni con l'U17 del Napoli, Chianese torna in panchina in D: nuovo tecnico de L'Aquila

Era arrivato ieri l'esonero di Michele Fucili, e con lui anche del vice Gianluca Rossini, oggi invece la nomina del nuovo tecnico: L'Aquila ha deciso di affidare la panchina della prima squadra - quarta nel Girone F di Serie D - a Mauro Chianese, che ha diretto il primo allenamento in vista dello scontro di domenica 15 febbraio (alle ore 14:30) contro la Maceratese.

Questa, la nota del club:

"L’Aquila 1927 comunica di aver affidato la conduzione della prima squadra a Mauro Chianese, che dirigerà il primo allenamento.

Classe 1973 originario di Salerno, Chianese ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2008 nel settore giovanile della Cavese per poi transitare in quello della Nocerina e nelle formazioni Primavera di Lecce e Salernitana.

Nel 2015 l’esordio tra i grandi in serie D con l’Aversa Normanna, dove rimane fino al 2017 prima di una nuova esperienza nel calcio giovanile, questa volta con l’Under 17 del Napoli. Poi, sempre in Serie D le esperienze di Portici, con cui ha raggiunto i playoff nella stagione 2018-2019, Savoia e Brindisi. Poi l’esperienza in Abruzzo con il Chieti, a cavallo delle stagioni 2022/2023 e 2023/2024. Nella scorsa stagione l’avventura nel girone I di serie D con l’Acireale.

Chianese ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026.

Il tecnico verrà presentato in conferenza stampa nella giornata di domani, mercoledì 11 febbraio, alle ore 17.30, nella sala stampa “Franco Giancarli” dello Stadio Gran Sasso d’Italia".