Pistoiese, conto alla rovescia per la finale Coppa Italia Serie D: creata una maglia speciale

Come fa sapere la Pistoiese mediante una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, in occasione della doppia finale di Coppa Italia Serie D - che contrapporrà gli orange all'Ancona - è stata realizzata "una maglia speciale in edizione limitata in collaborazione con lo sponsor tecnico Erreà, il main sponsor Vannucci Piante e il Consorzio Orange. Un progetto nato per celebrare uno degli appuntamenti più importanti e simbolici della stagione con una divisa capace di unire identità, innovazione e impatto visivo, trasformando la finale in qualcosa da vivere, ricordare e indossare per sempre.

La maglia riprende l’identità grafica che contraddistingue la stagione arancione, mantenendone i tratti distintivi ma donandole un nuovo colore per un’occasione unica. Il blu diventa protagonista, fondendosi con l’arancione in un contrasto elegante e potente che esalta ogni dettaglio e rafforza il carattere del club. Il risultato è uno Special Kit esclusivo, moderno e immediatamente riconoscibile, pensato per distinguersi in una partita importante per la storia recente del club. Elemento centrale della divisa è il micco arancione, l’orso simbolo della città di Pistoia e della Pistoiese, già protagonista della maglia Home e qui reinterpretato con ancora maggiore forza espressiva. Il grande segno grafico che domina il fronte della maglia rappresenta appartenenza, radici e orgoglio, rendendo questo kit un vero manifesto identitario. Sul petto compare inoltre la scritta dedicata alla Finale di Coppa Italia Serie D 25/26, un dettaglio che rende la divisa unica e irripetibile, certificandone il valore storico e trasformandola in un pezzo destinato a diventare iconico per tifosi e collezionisti.

Proprio sul petto, in bianco, spicca il logo di Vannucci Piante, main sponsor del club: una presenza che non è soltanto grafica ma simbolica. Il contrasto con il blu esalta la visibilità del marchio, rafforzando l’impatto estetico della maglia e sottolineando il legame profondo tra l’azienda e la FC Pistoiese. Determinante è stato anche il lavoro di Erreà, che ha curato con attenzione sia l’aspetto grafico sia le tempistiche di produzione, impegnandosi con grande professionalità per garantire la realizzazione e la consegna della divisa in tempo per la finalissima. In una partita così significativa, inoltre, il Consorzio Orange affiancherà la squadra anche sul terreno di gioco: il logo del Consorzio comparirà infatti nel retro della maglia, sotto il cognome e il numero dei giocatori, garantendo massima visibilità nel corso delle due gare della finale. Un segnale concreto di unità e condivisione, che rafforza il legame tra il club e la propria rete imprenditoriale.

La maglia della Finale sarà prodotta in numero limitatissimo, disponibile esclusivamente nelle taglie L e XL. A partire da mercoledì mattina, in occasione della gara d’andata allo stadio “Melani”, le divise saranno messe in vendita presso l’Orange Shop al prezzo di 70 euro e resteranno disponibili anche nei giorni successivi, fino ad esaurimento scorte. Acquistarla significa portare con sé un frammento di storia, custodire il ricordo di una finale e testimoniare concretamente il proprio sostegno alla squadra. Non è soltanto una maglia da gara: è un simbolo di appartenenza, un segno tangibile di orgoglio arancione".