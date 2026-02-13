Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pistoiese, conto alla rovescia per la finale Coppa Italia Serie D: creata una maglia speciale

Pistoiese, conto alla rovescia per la finale Coppa Italia Serie D: creata una maglia specialeTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 20:48Serie D
Claudia Marrone

Come fa sapere la Pistoiese mediante una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, in occasione della doppia finale di Coppa Italia Serie D - che contrapporrà gli orange all'Ancona - è stata realizzata "una maglia speciale in edizione limitata in collaborazione con lo sponsor tecnico Erreà, il main sponsor Vannucci Piante e il Consorzio Orange. Un progetto nato per celebrare uno degli appuntamenti più importanti e simbolici della stagione con una divisa capace di unire identità, innovazione e impatto visivo, trasformando la finale in qualcosa da vivere, ricordare e indossare per sempre.

La maglia riprende l’identità grafica che contraddistingue la stagione arancione, mantenendone i tratti distintivi ma donandole un nuovo colore per un’occasione unica. Il blu diventa protagonista, fondendosi con l’arancione in un contrasto elegante e potente che esalta ogni dettaglio e rafforza il carattere del club. Il risultato è uno Special Kit esclusivo, moderno e immediatamente riconoscibile, pensato per distinguersi in una partita importante per la storia recente del club. Elemento centrale della divisa è il micco arancione, l’orso simbolo della città di Pistoia e della Pistoiese, già protagonista della maglia Home e qui reinterpretato con ancora maggiore forza espressiva. Il grande segno grafico che domina il fronte della maglia rappresenta appartenenza, radici e orgoglio, rendendo questo kit un vero manifesto identitario. Sul petto compare inoltre la scritta dedicata alla Finale di Coppa Italia Serie D 25/26, un dettaglio che rende la divisa unica e irripetibile, certificandone il valore storico e trasformandola in un pezzo destinato a diventare iconico per tifosi e collezionisti.

Proprio sul petto, in bianco, spicca il logo di Vannucci Piante, main sponsor del club: una presenza che non è soltanto grafica ma simbolica. Il contrasto con il blu esalta la visibilità del marchio, rafforzando l’impatto estetico della maglia e sottolineando il legame profondo tra l’azienda e la FC Pistoiese. Determinante è stato anche il lavoro di Erreà, che ha curato con attenzione sia l’aspetto grafico sia le tempistiche di produzione, impegnandosi con grande professionalità per garantire la realizzazione e la consegna della divisa in tempo per la finalissima. In una partita così significativa, inoltre, il Consorzio Orange affiancherà la squadra anche sul terreno di gioco: il logo del Consorzio comparirà infatti nel retro della maglia, sotto il cognome e il numero dei giocatori, garantendo massima visibilità nel corso delle due gare della finale. Un segnale concreto di unità e condivisione, che rafforza il legame tra il club e la propria rete imprenditoriale.

La maglia della Finale sarà prodotta in numero limitatissimo, disponibile esclusivamente nelle taglie L e XL. A partire da mercoledì mattina, in occasione della gara d’andata allo stadio “Melani”, le divise saranno messe in vendita presso l’Orange Shop al prezzo di 70 euro e resteranno disponibili anche nei giorni successivi, fino ad esaurimento scorte. Acquistarla significa portare con sé un frammento di storia, custodire il ricordo di una finale e testimoniare concretamente il proprio sostegno alla squadra. Non è soltanto una maglia da gara: è un simbolo di appartenenza, un segno tangibile di orgoglio arancione".

Articoli correlati
Nuovo innesto per la difesa dell'AlbinoLeffe: ha firmato il terzino Ferrarini Nuovo innesto per la difesa dell'AlbinoLeffe: ha firmato il terzino Ferrarini
Salta la finale secca di Coppa Italia Serie D. Pistoiese, Iorio: "Un dispiacere.... Salta la finale secca di Coppa Italia Serie D. Pistoiese, Iorio: "Un dispiacere. Scelta non nostra"
Coppa Italia Serie D, addio alla gara secca. Doppio confronto Pistoiese-Ancona Coppa Italia Serie D, addio alla gara secca. Doppio confronto Pistoiese-Ancona
Altre notizie Serie D
Pistoiese, conto alla rovescia per la finale Coppa Italia Serie D: creata una maglia... Pistoiese, conto alla rovescia per la finale Coppa Italia Serie D: creata una maglia speciale
Minacce e offese all'arbitro, parte seconda. Arriva il Daspo per due giocatori dell'Acireale... Minacce e offese all'arbitro, parte seconda. Arriva il Daspo per due giocatori dell'Acireale
Salta la finale secca di Coppa Italia Serie D. Pistoiese, Iorio: "Un dispiacere.... Salta la finale secca di Coppa Italia Serie D. Pistoiese, Iorio: "Un dispiacere. Scelta non nostra"
Dopo gli anni con l'U17 del Napoli, Chianese torna in panchina in D: nuovo tecnico... UfficialeDopo gli anni con l'U17 del Napoli, Chianese torna in panchina in D: nuovo tecnico de L'Aquila
Coppa Italia Serie D, addio alla gara secca. Doppio confronto Pistoiese-Ancona Coppa Italia Serie D, addio alla gara secca. Doppio confronto Pistoiese-Ancona
Serie D, il punto dopo la 23ª giornata. Caos San Marino, e diversi ribaltoni in panchina... Serie D, il punto dopo la 23ª giornata. Caos San Marino, e diversi ribaltoni in panchina
Finale Coppa Italia Serie D a Gubbio. Il Dg eugubino: "Motivo di orgoglio esser scelti"... Esclusiva TMWFinale Coppa Italia Serie D a Gubbio. Il Dg eugubino: "Motivo di orgoglio esser scelti"
ACR Messina, Parisi non molla: "14 punti di penalità, ma voglio salvare il club.... ACR Messina, Parisi non molla: "14 punti di penalità, ma voglio salvare il club. Merita la C"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
2 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
3 Viviano sul fondo di fine carriera: "Vorrei sapere dove vanno a finire i miei soldi, oltre a quelli di tutti"
4 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
5 Lookman 'rischia' di diventare l'acquisto più importante dell'Atletico degli ultimi anni
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, tegola Pedro: dovrà fermarsi per un mese causa trauma distorsivo-contusivo alla caviglia
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Tabù Pisa per Allegri: in 3 gare da allenatore non ha mai vinto. Né col Grosseto né (finora) col Milan
Immagine top news n.3 Juventus, Thuram in forte dubbio per l'Inter: le sue condizioni e quando arriverà la scelta di Spalletti
Immagine top news n.4 Chivu ironico: "Chiesto all'addetto stampa di far venire Lautaro in conferenza... Hanno voluto me"
Immagine top news n.5 Arbitro aggredito in Calabria. Abodi chiede giustizia: "Magistrati applichino il Codice Penale"
Immagine top news n.6 Boga: "Juve una benedizione. A Nizza ho perso chili, mangiavo poco e avevamo paura"
Immagine top news n.7 Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Milan si gode la crescita di Athekame. Marcolin: "Il merito è di Allegri, ti entra nella testa"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, occhio a questo Icardi: 6 gol nelle ultime 7, ma comanda sempre Shomurodov
Immagine news Serie A n.3 Athekame: "Sostituire Saelemaekers non è facile, ma tanti si fanno trovare pronti qui"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Allegri: "L'Inter va velocemente, non perdiamo di vista il nostro obiettivo"
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Hiljemark: "Milan forte ma possiamo fargli male, ecco perché gioca Tramoni"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, Moreo: "Giocherò ancora dietro la punta, Hiljemark ha portato entusiasmo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Entella, i convocati di Inzaghi: Peda stringe i denti ed è aggregato al gruppo
Immagine news Serie B n.2 Bari, escluse lesioni per Verreth. Dickmann alle prese con una sollecitazione al legamento
Immagine news Serie B n.3 Inzaghi: "Con l'Entella cambierò 3 o 4 elementi, ma dovremo essere il Palermo di sempre"
Immagine news Serie B n.4 Entella, Chiappella: "Per far punti, dovremmo cercare togliere certezze a un Palermo al top"
Immagine news Serie B n.5 Modena-Carrarese, i convocati di Calabro: assente solo l'attaccante Accornero
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro-Mantova, i convocati di Aquilani: torna a disposizione Pittarello
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Ravenna inizia l'era Mandorlini
Immagine news Serie C n.2 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, Cutolo: "La vittoria di ieri, un passo in avanti. Ora tutto dipende solo da noi"
Immagine news Serie C n.4 Ravenna, tutto fatto per il nuovo allenatore. Squadra affidata a Mandorlini
Immagine news Serie C n.5 Samb, che spavento per Martins: investito mentre era in bici. È già stato dimesso
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i marcatori: Manconi del Benevento avanza verso la doppia cifra nel Girone C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.6 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…