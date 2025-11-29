Ufficiale
Che colpo per l'Ostiamare di De Rossi: preso l'ex Bologna Donsah
TUTTO mercato WEB
L’Ostiamare ufficializza l’arrivo di Godfred Donsah. Il centrocampista arriva all’Anco Marzio dopo una prima parte di stagione in cui ha difeso i colori del Chieti. Il tecnico David D’Antoni abbraccia così il suo nuovo giocatore che impreziosisce ulteriormente lo scacchiere tattico a sua disposizione. Il classe ‘96 diventa biancoviola dopo una carriera in cui ha calcato i massimi palcoscenici del calcio italiano. Per lui 89 presenze in Serie A con le maglie di Hellas Verona, Cagliari e Bologna, oltre a quelle in Serie B, Jupiler Pro League in Belgio e Süper Lig in Turchia. Godfred Donsah è già a disposizione del tecnico pronto ad unirsi agli allenamenti con i suoi nuovi compagni.
Altre notizie Serie D
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile