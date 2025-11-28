Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

L'ex Bologna Donsah ha risolto con il Chieti: è pronto a firmare con l'Ostiamare di De Rossi

L'ex Bologna Donsah ha risolto con il Chieti: è pronto a firmare con l'Ostiamare di De RossiTUTTO mercato WEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Daniel Uccellieri
Oggi alle 23:34Serie D
Daniel Uccellieri

Dopo giorni di indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità: Godfred Donsah, ex centrocampista di Cagliari e Bologna, ha risolto consensualmente il proprio contratto con il Chieti. Come riportato sul sito ufficiale del club, la società neroverde ha annunciato la separazione dal giocatore dopo un anno e mezzo:

“Il Chieti F.C. 1922 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Godfred Donsah.
Il Club augura a Godfred le migliori fortune per il proseguo della carriera”.

La decisione era nell’aria, soprattutto alla luce del forte interesse dell’Ostiamare, club presieduto da Daniele De Rossi. Secondo quanto riferito da SerieD24, l’accordo è ormai definito: Donsah approderà alla capolista del Girone F, pronta ad accoglierlo per innalzare ulteriormente qualità ed esperienza a centrocampo.

L’Ostiamare di D’Antoni, prima con 37 punti e ancora imbattuta dopo tredici giornate, aggiunge così un tassello di spessore alla propria corsa verso l’obiettivo dichiarato: la promozione in Serie C.

Articoli correlati
Il Chieti piazza un colpo da Serie A: ha firmato il centrocampista Donsah. La nota... Il Chieti piazza un colpo da Serie A: ha firmato il centrocampista Donsah. La nota
UFFICIALE: Donsah rimane in Turchia, firma con il Sanliurfaspor in seconda serie UFFICIALE: Donsah rimane in Turchia, firma con il Sanliurfaspor in seconda serie
Super Lig, l'inflazione frena ma non ferma il mercato: Trabzonspor regina, quanta... Super Lig, l'inflazione frena ma non ferma il mercato: Trabzonspor regina, quanta Serie A che c'è
Altre notizie Serie D
L'ex Bologna Donsah ha risolto con il Chieti: è pronto a firmare con l'Ostiamare... UfficialeL'ex Bologna Donsah ha risolto con il Chieti: è pronto a firmare con l'Ostiamare di De Rossi
L'Ancona guarda in casa Sora. Tra i giocatori nel mirino dei marchigiani c'è anche... TMWL'Ancona guarda in casa Sora. Tra i giocatori nel mirino dei marchigiani c'è anche Trotta
Il difensore Tuia riparte dalla Serie D: vicina la firma con il Flaminia Civita Castellana... TMWIl difensore Tuia riparte dalla Serie D: vicina la firma con il Flaminia Civita Castellana
Città di Fasano, nuovo colpo in difesa: arriva Blondett. Aveva risolto con la Reggina... UfficialeCittà di Fasano, nuovo colpo in difesa: arriva Blondett. Aveva risolto con la Reggina
La LND ribadisce il suo impegno contro la violenza sulle donne. La nota ufficiale... La LND ribadisce il suo impegno contro la violenza sulle donne. La nota ufficiale
Reggina, risoluzione consensuale del contratto con Edoardo Blondett UfficialeReggina, risoluzione consensuale del contratto con Edoardo Blondett
Grosseto, Lamioni: "Chi ci infanga ne risponde in tribunale. Coi soldi ci compro... Grosseto, Lamioni: "Chi ci infanga ne risponde in tribunale. Coi soldi ci compro l'attaccante"
Il Piacenza scende in campo per la città: progetti educativi e sportivi nelle scuole... Il Piacenza scende in campo per la città: progetti educativi e sportivi nelle scuole piacentine
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
3 Di Canio si ripete sul Bodo/Glimt: "Sette giocatori lavoravano all'industria del pesce..."
4 Panchine Serie B 2025/26: per il post Caserta, il Bari ha puntato sul ritorno di Vivarini
5 Insigne-Lazio, è fatta: l'ingaggio e quando può arrivare. Zaccagni può partire in un caso
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, gioca Conceicao
Immagine top news n.1 Como-Sassuolo 2-0, le pagelle: più Douvikas, meno Morata. Cose da Paz, Muric chiaroscuro
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Como ora ha gli stessi punti dell'Inter, Sassuolo ko ma 9°
Immagine top news n.3 Ante Coric è tornato: "A Malta inizio di una nuova fase. Avevo pensato di smettere"
Immagine top news n.4 David Luiz segna, Pafos sogna: viaggio dentro la rivoluzione silenziosa di Cristiano Giaretta
Immagine top news n.5 Il caso Rimini ennesima ferita per il calcio italiano. FIGC e Covisoc: le regole siano più severe
Immagine top news n.6 Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni
Immagine top news n.7 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.2 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.3 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.4 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, Grosso: "Sfida tra due squadre con obiettivi diversi, ci sono state indicazioni positive"
Immagine news Serie A n.2 Como, Douvikas: "Un altro gol al Sassuolo come in Coppa. A volte segno io, altre Morata"
Immagine news Serie A n.3 Como, Fabregas: "Moreno non ha giocato tanto, ma nessuno deve sentirsi da solo"
Immagine news Serie A n.4 Como, Nico Paz: "Vicino al gol in rovesciata, ma quel che conta è aver vinto ancora"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Thorstvedt: "Ho fatto 7-8 mesi fuori, ora sto meglio. Volpato? Può aiutare senza Berardi"
Immagine news Serie A n.6 Como, Moreno: "Questa squadra gioca bene e si diverte, sono felicissimo di essere qui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Mignani dopo la vittoria nel derby: "Siamo felici. Questo è il premio che il gruppo si merita"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil dopo la sconfitta di Cesena: "C'è poco da commentare, abbiamo giocato in una porta sola"
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: per il post Caserta, il Bari ha puntato sul ritorno di Vivarini
Immagine news Serie B n.4 I tifosi del Cesena contro il Rimini: "Meglio il Romagna Centro che 6 mesi di shopping in centro"
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Carrarese, i convocati di Calabro: torna Arena, ancora out Accornero
Immagine news Serie B n.6 Cesena-Modena 1-0, le pagelle: Klinsmann l'eroe di serata, Gliozzi delude
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Riccardo Gaucci: "Io e Giovanni Tedesco salveremo il Perugia"
Immagine news Serie C n.2 Modica: "La C italiana non è meglio di Malta. E quanti problemi ci sono"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, la Triestina ritrova la vittoria ma a fine novembre è ancora a -5 in classifica
Immagine news Serie C n.4 Casarano, risolto il contratto dell'attaccante Giancarlo Malcore
Immagine news Serie C n.5 Rimini, la segretaria del settore giovanile: "I nostri sacrifici s'infrangono contro un muro"
Immagine news Serie C n.6 Rimini escluso, Bellodi: "Situazione imbarazzante, non abbiamo più fiducia nel sistema"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Cantore e l'esperienza USA: "Qui calcio più fisico e meno tattico. La mia velocità è dimezzata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…