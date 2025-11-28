L'ex Bologna Donsah ha risolto con il Chieti: è pronto a firmare con l'Ostiamare di De Rossi
Dopo giorni di indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità: Godfred Donsah, ex centrocampista di Cagliari e Bologna, ha risolto consensualmente il proprio contratto con il Chieti. Come riportato sul sito ufficiale del club, la società neroverde ha annunciato la separazione dal giocatore dopo un anno e mezzo:
“Il Chieti F.C. 1922 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Godfred Donsah.
Il Club augura a Godfred le migliori fortune per il proseguo della carriera”.
La decisione era nell’aria, soprattutto alla luce del forte interesse dell’Ostiamare, club presieduto da Daniele De Rossi. Secondo quanto riferito da SerieD24, l’accordo è ormai definito: Donsah approderà alla capolista del Girone F, pronta ad accoglierlo per innalzare ulteriormente qualità ed esperienza a centrocampo.
L’Ostiamare di D’Antoni, prima con 37 punti e ancora imbattuta dopo tredici giornate, aggiunge così un tassello di spessore alla propria corsa verso l’obiettivo dichiarato: la promozione in Serie C.