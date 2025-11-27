TMW L'Ancona guarda in casa Sora. Tra i giocatori nel mirino dei marchigiani c'è anche Trotta

L'apertura del mercato in Serie D è ormai prossima, il 1° dicembre si apriranno i battenti per le operazioni ufficiali, e tra le formazioni che sembrano già decisamente molto attive c'è l'Ancona, che sta tentando di lottare per la promozione in Serie C nel Girone F di Serie D, comandato però dall'Ostiamare.

A ogni modo, come dicevamo, la formazione marchigiana non sta a guardare, e si sta muovendo sul mercato per tentare di assicurarsi elementi di spessore, già individuati dalla dirigenza. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra i dorici e il Sora - che milita nel medesimo raggruppamento ma con altra classifica -, e sul piatto c'erano trattative per il centrocampista Giuseppe Pecchia e per gli attaccanti Marcello Trotta e Dennis Curatolo: è forte l'interesse della società per questi elementi, che per il Sora potrebbero però fare la differenza. Non resta quindi che attendere nuovi sviluppi, che potrebbero anche essere imminenti.

Intanto, analizziamo la classifica del prima citato raggruppamento:

Ostia Mare 37, Teramo 31, Ancona 29, L'Aquila 26, San Nicolò Notaresco 24, Atletico Ascoli 19, Vigor Senigallia 17, Forsempronese 16, Pomezia 16, Termoli 16, Maceratese 16, Giulianova 15, San Marino 14, Sora 13, Chieti 12, Recanatese 11, Sammaurese 5, Castelfidardo 4