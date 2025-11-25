Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Reggina, risoluzione consensuale del contratto con Edoardo Blondett

© foto di Uff. Stampa Fermana
Luca Bargellini
Oggi alle 11:34Serie D
Luca Bargellini

La Reggina vive giorni agitati. Dopo un avvio di stagione tutt’altro che semplice nel Girone I di Serie D, il club amaranto si trova a gestire un nuovo caso interno: quello legato a Edoardo Blondett.

La società ha comunicato di aver raggiunto la risoluzione consensuale del contratto con il difensore, ma dietro l’addio si cela una situazione più complessa. Il procuratore del giocatore, infatti, aveva informato il club, all’indomani della gara di Acireale, della volontà di trasferire Blondett presso un’altra squadra. Una mossa che la dirigenza non aveva gradito, chiarendo pubblicamente di voler proseguire il progetto tecnico soltanto con calciatori "pienamente motivati" e convinti della causa amaranto.

Il divorzio ufficializzato oggi sembra quindi chiudere una vicenda che aveva creato tensioni in un momento già delicato, con il mercato di dicembre alle porte e una classifica che richiede interventi mirati.

