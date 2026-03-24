TMW Athletic Palermo, Cottone: “Stiamo vivendo un sogno. E Giorgio Perinetti è fondamentale”

Nel corso del 'Palermo Football Meeting' organizzato da Conference403 a 'La Braciera in Villa' in sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Palermo e la Lumsa, ha preso la parola Antonio Cottone, vicepresidente dell'Athletic Palermo, primo in classifica nel Girone I di Serie D:

"È un sogno che stiamo vivendo assieme ai miei dieci soci. Siamo partiti per salvarci con una società giovanissima. Adesso siamo in vetta al nostro girone e speriamo di rimanerci. Siamo lì, ci divertiamo e non abbiamo pressioni. Vorremmo che il sogno si realizzi: abbiamo sei gare e due scontri diretti. Saranno tutte gare complicate, se succederà non potremmo che essere contenti e se non succederà saremo comunque felici. Per il percorso fatto, per l'aver portato l'Athletic ad essere la seconda squadra della città e per aver dato spazio ai tanti giovani della città.

Perinetti? Al di là della persona meravigliosa che è ci sta dando tanto. Siamo undici imprenditori che si e no possiamo dedicare al club mezzora al giorno. Lui invece si sta spendendo anima e corpo e devo dire che se noi siamo dove siamo, con un budget limitato e senza sogni, vuol dire che si è lavorato per valorizzare quanto fatto. E questo è merito di Giorgio Perinetti".