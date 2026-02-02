Ufficiale
Cosenza, l'attaccante novello va in prestito in Serie D. Giocherà con il Legnago
TUTTO mercato WEB
Dopo aver trovato pochissimo spazio in questa stagione di Serie C, appena due presenze, l'attaccante classe 2004 Novello lascia il Cosenza per approdare in Serie D per vestire la maglia del Legnago. Questo il comunicato del club calabrese:
"Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo e fino al 30 Giugno 2026, le prestazioni sportive del calciatore Jahce Novello al Legnago".
