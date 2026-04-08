Macabro avvertimento al presidente dell'Acireale: scalpo di bovino annodato con cappio sotto casa
Era il 12 settembre, e il presidente dell'Acireale Giovanni Di Mauro era vittima di un'aggressione, che gli aveva "lasciato in eredità" 30 giorni di prognosi, dopo il lancio di oggetti e bombe carta verso la sua abitazione arrivate nel mese di luglio. Adesso, un nuovo triste episodio verso il numero uno del club: sempre all'esterno della sua casa, è stato infatti rinvenuto uno scalpo (presumibilmente di bovino) annodato con un cappio. Un avvertimento che è stato definito di stampo paramafioso, e che ha chiaramente fatto scattare delle indagini da parte degli organi competenti.
A denunciare il tutto, la stessa società, mediante una note diffusa sui social:
𝘓𝘢 𝘚𝘚𝘋 𝘊𝘪𝘵𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘈𝘤𝘪𝘳𝘦𝘢𝘭𝘦 1946 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘪𝘭 𝘷𝘪𝘭𝘦 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘵𝘵𝘦 𝘵𝘳𝘢 𝘪𝘭 5 𝘦 𝘪𝘭 6 𝘢𝘱𝘳𝘪𝘭𝘦, 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢 𝘷𝘪𝘴𝘵𝘰...
Pubblicato da Acireale Calcio su Martedì 7 aprile 2026
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