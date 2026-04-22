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Serie D, il punto dopo la 28ª giornata. Feste di Folgore e Barletta, male Adriese e Cassino

Serie D, il punto dopo la 28ª giornata. Feste di Folgore e Barletta, male Adriese e CassinoTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 09:00Serie D
Claudia Marrone

Con il primo weekend di settembre, ha preso ufficialmente il via il campionato di Serie D 2025-2026, con i gironi che a partire da questo anno, a seguito della riduzione del numero di compagini partecipanti alla stagione, sono tutti composti da 18 squadre.
Di seguito il punto di metà settimana, quando sono ormai andate in archivio 32 giornate e mancano solo due turni al termine della regular season:

GIRONE A
Il Vado si è portato a +4 dal Ligorna, che è ora costretto a inseguire con sei punti ancora a disposizione - ma il match point domenicale va alla capolista -, mentre è finita la corsa della Lavagnese, retrocessa in Eccellenza dopo la NovaRomentin, che ha però pagato anche lo scotto della penalizzazione (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE B
E alla fine festa fu. Rimandata di una settimana, ma la Folgore Caratese ha centrato per la prima volta nella storia la promozione in Serie C, che due domeniche fa era sfumata per il pari con l'Oltrepò, che nel weekend trascorso è clamorosamente caduto contro la Nuova Sondrio, che tiene ancora in vita le ultime speranze per giocarsi almeno i playout (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE C
Treviso e Portogruaro avevano già dato i propri responsi, promozione in C per i primi e retrocessione in Eccellenza per i secondi, ma in Eccellenza scende anche l'Adriese (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE D
Il Desenzano ha il match point stagionale, il primo, e potrebbe chiudere i conti già nel weekend, in quel raggruppamento dove il Tuttocuoio ha salutato la Serie D in modo anche piuttosto inadatto a una società calcistica. Intanto la Pro Palazzolo programma il futuro: Alessandro Ninfa ha assunto la carica di nuovo Direttore Generale del club (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE E
Follonica Gavorrano, Orvietana, Camaiore e Poggibonsi non possono più sbagliare, in ballo c'è il penultimo posto della graduatoria che porta alla retrocessione in Eccellenza, dove nel weekend è scivolato il Vivi Altotevere Sansepolcro. Niente novità in vetta, il Grosseto aveva già festeggiato la promozione (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE F
Intanto che la Sammaurese dice addio alla Serie D, ecco che prosegue ancora la lotta al vertice del trittico Ostiamare, Ancona e Teramo (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE G
Scafatese prima formazione di tutta la categoria ad aver raggiunto la Serie C, mentre sentimenti opposti si vivono al Cassino: è infatti arrivata la retrocessione in Eccellenza. La nobile decaduta Olbia, invece, tra le mille problematiche vissute in stagione, ha fatto un piccolo scatto per allungare le speranze di salvezza (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE H
Dopo la retrocessione della Real Acerrana in Eccellenza, ecco che questo raggruppamento ha emesso un'altra sentenza, stavolta dalla "parte opposta" della classifica: il Barletta di Massimo Paci è infatti tornato in Serie C (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE I
Paternò ormai condannato alla retrocessione, mentre è apertissima la corsa alla Serie C, con le prime quattro della classe ancora in corsa: tutto si deciderà negli ultimi entusiasmanti 180' (CLICCA QUI per la classifica)

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