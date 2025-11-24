...con Giocondo Martorelli

"L'Inter ha creato molte occasioni da gol, a parte il rigore sbagliato da Calhanoglou. Il Milan ha fatto la sua partita con un Maignan in stato di grazia. I rossoneri sono tra i candidati per lo Scudetto". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Giocondo Martorelli.

Oggi chi è la favorita per lo Scudetto?

"Non c'è una favorita. Ma tre-quattro squadre che possono lottare per lo Scudetto. Il Milan non ha nessuna competizione europea, ha tutta la settimana per lavorare al meglio. Quando l'Inter trova le squadre che si chiudono bene va incontro a delle difficoltà".

Lo sfogo di Conte post Bologna ha funzionato?

"Il Napoli è stato costruito per poter vincere il campionato e poter far bene anche in Champions. Gli infortuni lo stanno penalizzando, ma può giocarsela fino all'ultimo per vincere lo Scudetto. Conte è un allenatore che deve trovare gli stimoli per andare avanti. In quel momento ha visto un calo di concentrazione e ha trovato le corde giuste per risollevare la squadra".

Ora c'è la Champions...

"L'Inter è stata brava a non fare passi falsi e s'è assicurata i playoff. L'Atletico Madrid è una squadra molto forte, competitiva. Per quanto riguarda il Napoli, il suo valore assoluto dovrebbe portarlo a vincere contro il Qarabag".

E la Fiorentina di Vanoli?

"Vanoli ha lavorato quindici giorni e grazie alla sosta ha dato delle idee alla squadra. Ho visto nei viola una forza fisica migliore e un temperamento importante, bisogna dare tempo a questa Fiorentina di lavorare. E credo che con il tempo avrà modo di rimettersi nelle giuste posizioni di classifica".

Serie B: la Samp continua a deludere. E il Palermo non ingrana...

"I segnali della Samp si vedevano già l'anno scorso. Credo che serva una riflessione. Per quanto riguarda il Palermo, mi aspettavo di più: troppi passi falsi, in questo momento lo considero una delusione. La maggiore delusione. Ma la B è lunghissima, possono capitare dei momenti negativi e poi Inzaghi ha grande esperienza, quindi c'è ancora tutto per risalire".

E lo Spezia?

"Per lo Spezia una crisi che perdura. La situazione si sta facendo critica, col tempo i calciatori cominciano a perdere autostima e si crea un ambiente poco positivo per affrontare momenti meno positivi. Guardate anche il Bari: ha speso tanto e si trova in una situazione non brillante. Qualcuno non ha rispettato le attese".