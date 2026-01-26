…con Fernando Rubinho

“Nessuno immaginava un 3-0 così netto. La Juve sta tornando a giocare bene e a fare delle buone partite. Ma il Napoli non lo vedo bene fisicamente, la squadra mi sembra stanca e non ho visto l’intensità delle formazioni di Conte”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex portiere di - tra le altre - Genoa, Juventus e Torino, Fernando Rubinho.

Scudetto: ormai l’Inter di Chivu viaggia spedita…

“Il Milan darà filo da torcere a tutti. Le squadre di Conte hanno un certo modo, quelle di Allegri pure: sono sempre sul pezzo. Per lo Scudetto è lotta Inter-Milan. Ma i nerazzurri hanno trovato la chiave giusta”

Per il suo ex Genoa ieri una vittoria sofferta.

“Ci voleva. Ho molti amici a Genova e mi parlano sempre di sofferenza. Fa parte del dna del Grifone”.

Salvezza: il Genoa è a distanza di sicurezza.

“Sono tutte lì. Quest’anno la lotta salvezza è assai complicata. In palio ci sono tanti punti. Il Genoa però lotta sempre”.

Per il Torino una batosta contro il Como…

“Il Torino è una squadra strana. A volte fa belle partite, altre volte invece brutte. È una società, una squadra, fatta dosi. Come il Genoa. Il Toro Deve soffrire, è difficile vedere una buona partita”.