…con Roberto Breda

“La Samp? È partita bene, poi il gol ha dato fiducia al Bari. C’è stato un calo fisico da parte del centrocampo, questo ha avvantaggiato i biancorossi. Tutte le ripartenze del Bari, compresi i gol, sono frutto di ripartenza”. Così a TuttoMercatoWeb.com Roberto Breda analizza la sconfitta della Sampdoria contro il Bari.

Riaccese le speranze di salvezza del Bari?

“Si. Adesso vale tutto, in due punti ci sono tante squadre. Ora la lotta salvezza è ancora tutta da vivere”.

Perché questa stagione così negativa per i pugliesi?

“C’è stato un ricambio importante a giugno. Nel ricreare il nuovo gruppo fa la differenza come parti. La squadra fa fatica a fare gol, al di là dell’allenatore”.

Intanto il Monza vince ancora…

“È una squadra che ha tutto: struttura e qualità. Il Venezia ha gioco e identità, il Monza ha la rosa più forte. Ma il Frosinone non molla e il Palermo si è ravvicinato. Mi verrebbe da dire che saliranno Venezia e Monza. Ma Palermo e Frosinone diranno la loro”

Stasera c’è Inter-Genoa…

“Per l’Inter il campionato è una formalità. Dispiace che sia stata eliminata dalla Champions, in coppa ha fatto molta fatica”.

Quali i demeriti di Milan e Napoli?

“Il Napoli ha pagato gli infortuni, a cominciare da Lukaku. Il Milan non è riuscito a creare un’identità”.