...con Walter Novellino

"Torino? Un momento complicato, poi il Genoa non ha mai portato particolarmente bene al Toro. Il 3-0 è pesante, mi dispiace molto per Baroni, è un amico ed è un bravo allenatore". Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex allenatore del Torino, Walter Novellino, oggi consulente del Perugia.

Qual è il problema del Torino, visto da fuori?

"Lo seguo. Sono nato e cresciuto in granata. Ho passato anche io dei momenti brutti, bisogna resistere".

Baroni traballa...

"Al Torino manca un attaccante che risolva i problemi. Non l'allenatore".

Il cambio dell'allenatore non aiuterebbe?

"Ho rispetto dei colleghi. La società magari in questo momento pensa che il cambio della guardia possa dare una scossa. Ma non è sempre così".

L'Inter ha messo le mani sullo Scudetto.

"Al Milan manca l'uomo di qualità. Il Napoli ha avuto molti infortuni. Direi di sì, l'Inter ha le mani sullo Scudetto".

Serie B: chi andrà in A?

"Venezia, Monza, Frosinone e Palermo. A giocarsela, è scontato dirlo, sono queste. Vincono tutte, è un campionato bello ed importante. Tra tutte mi piace il Palermo per come gioca".

Mister e il Perugia?

"Ci stiamo riprendendo. Sono convinto che ne usciremo. La squadra ha qualità. Ci rialzeremo".