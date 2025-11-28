Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Oggi la leggenda del calcio ungherese József Bozsik avrebbe compiuto 100 anni

Oggi la leggenda del calcio ungherese József Bozsik avrebbe compiuto 100 anni
ieri alle 23:24Accadde Oggi...
Redazione TMW
József Bozsik (Budapest, 28 novembre 1925 – Budapest, 31 maggio 1978) è stato un calciatore e allenatore di calcio ungherese, di ruolo centrocampista.

Nasceva oggi 100 anni fa esatti József Bozsik, meraviglioso centrocampista ungherese anni 40/50.
Playmaker dalla straordinaria tecnica e classe sopraffina.
Ha giocato con un solo Club : La mitica Budapest Honved (1943/62 477 partite e 33 gol).
Con la Honved vinse ben 5 campionati ungheresi e la mitropa Cup.
Capitolo Nazionale : gioca con l'Ungheria dal 1947 al 1962 ben 101 partite e 11 reti, vinse Medaglia d'oro olimpica (1952 2a0 ad una grande Jugoslavia) Coppa internazionale (1953) e sfiora il mondiale (1954 2-3 con la Germania Ovest).


Nei anni 40 nasce in Ungheria una straordinaria generazione di Calciatori,verranno Soprannominati "Arancysapat" che in italiano sarebbe traducibile con Squadra d'Oro, Lorant,Grocics, Deak,Czibor, Hidegkuti,Kocsis,Bozsik e ovviamente sua Maestà Ferenc Puskas, sarebbero diventati una delle migliori squadre mai viste, giocavano un calcio totale che fece impallidire i vari rivali.
Nel 1956 in Ungheria scoppia la Guerra, molti calciatori della nazionale difatto scappano andando altrove e ahimè finisce la storia di una delle nazionali più spettacolose mai viste.
Kocsis,Czibor,Puskas e tanti altri vanno via, restano nel paese Nandor Hidegkuti (con l'Mtk Budapest) e appunto Bozsik.
Diventerà anche un discreto allenatore, sino al 1978 quando un infarto se lo porta via a soli 53 anni.
József Bozsik è stato semplicemente uno dei migliori centrocampisti mai esistiti e fra i primissimi calciatori Ungheresi di sempre, auguri e riposa in pace
Una leggenda

Articoli correlati
Altre notizie Accadde Oggi...
29 novembre 1899, il Barcellona viene fondato da Hans-Max Gamper. Chiamato Joan in... 29 novembre 1899, il Barcellona viene fondato da Hans-Max Gamper. Chiamato Joan in Spagna
Oggi la leggenda del calcio ungherese József Bozsik avrebbe compiuto 100 anni Oggi la leggenda del calcio ungherese József Bozsik avrebbe compiuto 100 anni
28 novembre 1937, inaugurato il Cibali di Catania. Prima vittoria contro il Foggia... 28 novembre 1937, inaugurato il Cibali di Catania. Prima vittoria contro il Foggia
27 novembre 1994, Batistuta timbra per l'undicesima partita consecutiva. È record... 27 novembre 1994, Batistuta timbra per l'undicesima partita consecutiva. È record
26 novembre 1996, Del Piero infilza Bonano. La Juventus è Campione del Mondo 26 novembre 1996, Del Piero infilza Bonano. La Juventus è Campione del Mondo
25 novembre 2005, si spegne George Best. Pochi giorni prima aveva detto: "Non morite... 25 novembre 2005, si spegne George Best. Pochi giorni prima aveva detto: "Non morite come me"
24 novembre 2009, la Fiorentina batte finalmente il Lione. E si qualifica per gli... 24 novembre 2009, la Fiorentina batte finalmente il Lione. E si qualifica per gli ottavi
23 novembre 2010, la Roma affonda il Bayern Monaco di Van Gaal. Rimonta dallo 0-2... 23 novembre 2010, la Roma affonda il Bayern Monaco di Van Gaal. Rimonta dallo 0-2
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
1 Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: Spalletti con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
3 Milan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia
4 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
5 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 "Mi sono fatto molto male": Juventus, infortunio per Vlahovic. Lascia il campo disperato
Immagine top news n.1 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, c'è Nkunku
Immagine top news n.2 Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: Vlahovic torna titolare, sfida Borrelli e Caprile
Immagine top news n.3 Un Genoa da rimonta e il "Ferraris" torna ad esultare: Colombo e Thorsby ribaltano 2-1 l'Hellas
Immagine top news n.4 L'Udinese affossa il Parma al Tardini: altro sigillo di Zaniolo, crociati sconfitti per 0-2
Immagine top news n.5 Inter, Chivu recupera Mkhitaryan per Pisa: l'armeno pronto a tornare tra i convocati
Immagine top news n.6 Ederson sarà la prossima plusvalenza dell'Atalanta. Ma chi è che fa il prezzo?
Immagine top news n.7 Il Como con 5 milioni ha costruito una delle migliori coppie di centrali della Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Cuesta: "Ci abbiamo provato fino alla fine, anche in dieci"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Kalulu al 45': "Preso gol in contropiede, bravi a rimontare".
Immagine news Serie A n.3 Parma, lussazione del dito della mano per Pellegrino: nessuno stop, giocherà con un tutore
Immagine news Serie A n.4 Seba Esposito spaventa, poi la Juventus rimedia: doppietta di Yildiz, 2-1 al Cagliari al 45'
Immagine news Serie A n.5 La Juventus la ribalta: Kalulu offre, ancora Yildiz. Cagliari sotto 2-1
Immagine news Serie A n.6 Udinese, Runjaic: "Era importante sbloccarla, nella ripresa si poteva gestire meglio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, il ds Magalini: "Proviamo vergogna, chiediamo scusa ai tifosi!"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, le ufficiali di Palermo-Carrarese: Inzaghi cambia volto ai rosanero, Calabro punta sulla solidità
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Sampdoria, i convocati di Gregucci: ancora assente Cuni
Immagine news Serie B n.4 Sudtirol, Castori: "Sconfitta immeritata e difficile da digerire. Traversa, parate e sfortuna"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Alvini: "Vittoria difficile ma di enorme spessore. Reggiana squadra forte."
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Sibilano: "Dobbiamo essere più cattivi quando creiamo. Con Dionigi..."
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ginestra alla vigilia di Ternana-Guidonia: "Sfida di altissimo livello, servirà una partita perfetta"
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, Santoni sfida l'U23: "Partita particolare, ma la nostra identità non cambia"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il Catania vince di misura, bene Casertana e Arzignano
Immagine news Serie C n.4 L'ex Rimini Garetto: "Vicino ai tifosi che hanno assistito a uno scempio del genere"
Immagine news Serie C n.5 Dopo la breve parentesi al Rimini, per Falasco si riapre la pista Ternana
Immagine news Serie C n.6 Sambenedettese, continua il casting per la panchina: piace anche l'ex Rimini D'Alesio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Pisa-Inter, Chivu vuole il riscatto dopo due passi falsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…