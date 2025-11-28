Oggi la leggenda del calcio ungherese József Bozsik avrebbe compiuto 100 anni

József Bozsik (Budapest, 28 novembre 1925 – Budapest, 31 maggio 1978) è stato un calciatore e allenatore di calcio ungherese, di ruolo centrocampista.

Nasceva oggi 100 anni fa esatti József Bozsik, meraviglioso centrocampista ungherese anni 40/50.

Playmaker dalla straordinaria tecnica e classe sopraffina.

Ha giocato con un solo Club : La mitica Budapest Honved (1943/62 477 partite e 33 gol).

Con la Honved vinse ben 5 campionati ungheresi e la mitropa Cup.

Capitolo Nazionale : gioca con l'Ungheria dal 1947 al 1962 ben 101 partite e 11 reti, vinse Medaglia d'oro olimpica (1952 2a0 ad una grande Jugoslavia) Coppa internazionale (1953) e sfiora il mondiale (1954 2-3 con la Germania Ovest).



Nei anni 40 nasce in Ungheria una straordinaria generazione di Calciatori,verranno Soprannominati "Arancysapat" che in italiano sarebbe traducibile con Squadra d'Oro, Lorant,Grocics, Deak,Czibor, Hidegkuti,Kocsis,Bozsik e ovviamente sua Maestà Ferenc Puskas, sarebbero diventati una delle migliori squadre mai viste, giocavano un calcio totale che fece impallidire i vari rivali.

Nel 1956 in Ungheria scoppia la Guerra, molti calciatori della nazionale difatto scappano andando altrove e ahimè finisce la storia di una delle nazionali più spettacolose mai viste.

Kocsis,Czibor,Puskas e tanti altri vanno via, restano nel paese Nandor Hidegkuti (con l'Mtk Budapest) e appunto Bozsik.

Diventerà anche un discreto allenatore, sino al 1978 quando un infarto se lo porta via a soli 53 anni.

József Bozsik è stato semplicemente uno dei migliori centrocampisti mai esistiti e fra i primissimi calciatori Ungheresi di sempre, auguri e riposa in pace

Una leggenda