54 persone indagate per 'ndrangheta e vari reati: c'è anche l'ex capo ultrà interista Ferdico

Emesse stamattina misure cautelari a carico di 54 persone da parte delle Procure di Benevento, Catanzaro, Cosenza, Milano, Reggio Calabria, Rovigo, Vibo Valentia e Viterbo all'interno di un'indagine allargata che mette nel mirino attività di presunto stampo 'ndranghetista.

Tra gli indagati emerge anche il nome di Marco Ferdico, ex capo ultrà dell'Inter che era già stato condannato a 4 anni e 8 mesi con rito abbreviato nel filone di inchiesta 'Doppia Curva' e si trova attualmente a processo a Milano per l'omicidio di un altro esponente del mondo del tifo organizzato meneghino come Vittorio Boiocchi. Questa volta le accuse mosse nei confronti di Ferdico puntano il dito sull'associazione di stampo mafioso e quella finalizzata al traffico di stupefacenti.

Gli indagati sono ritenuti indiziati di associazione a delinquere di stampo mafioso, oltre che con finalità di traffico di sostanze stupefacenti, ma i capi d'accusa arrivano anche al tentato omicidio, alle lesioni aggravate, alla ricettazione, al danneggiamento aggravato, alla detenzione e porto in luogo pubblico di armi e di materiale esplodente, all'estorsione, alla violenza e alla minaccia a Pubblico Ufficiale, oltre che alla procurata inosservanza della pena, al favoreggiamento personale, al trasferimento fraudolento di valori e all'uccisione di animali. Il tutto aggravato dal metodo o dall'agevolazione mafiosa.