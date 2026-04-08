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Il medico Galanti condannato a 1 anno per la morte di Astori, le motivazioni della sentenza

Il medico Galanti condannato a 1 anno per la morte di Astori, le motivazioni della sentenzaTUTTO mercato WEB
Dimitri Conti
Oggi alle 10:18Altre Notizie
Dimitri Conti

Il 13 giugno del 2025 l'ex Direttore della Medicina Sportiva di Careggi, il medico Giorgio Galanti (nell'immagine), è stato condannato a 1 anno di reclusione per falso ideologico e, per lo stesso reato, sono stati dati 8 mesi a due medici del reparto, per via della morte di Davide Astori, avvenuta il 4 marzo del 2018.

Nelle motivazioni della sentenza di condanna per Galanti si legge: "Nonostante si trovasse già sotto l'attenzione dell'autorità giudiziaria, per addurre elementi a suo favore (Galanti, ndr) non ha esitato a fabbricare un documento falso, per di più non in proprio ma coinvolgendo nella realizzazione di una condotta penalmente illecita i due impiegati apicali del reparto di Medicina dello Sport di Careggi, con la conseguenza di coinvolgere anche l'intero reparto e tutti i suoi dipendenti, entrambi evidentemente pubblici ufficiali nello svolgimento delle proprie delicate funzioni, nonché suoi ex colleghi, e una dei quali, sua conoscente di lunga data".

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