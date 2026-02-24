Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Adidas e Kings League estendono la loro partnership fino a giugno 2028

Adidas e Kings League estendono la loro partnership fino a giugno 2028
foto ANSA
© foto di ANSA
Ivan Cardia
Oggi alle 19:05
Ivan Cardia
fonte ANSA
Il brand con le tre strisce rinnova accordo globale con la lega calcistica di Gerard Piqué

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Adidas e Kings League estendono la loro partnership commerciale globale, confermando il brand sportivo come Official Technical Partner della lega fino a giugno 2028. L'alleanza fra Adidas e Kings League sta definendo una nuova era per l'intrattenimento sportivo, offrendo format innovativi, narrazioni coinvolgenti e prodotti che trovano risonanza nella prossima generazione di fan. Il rinnovo si basa su una partnership iniziata nel 2023, quando Adidas è diventata un partner strategico nella fase iniziale di una proprietà calcistica in rapida crescita, guidata dai creator in Spagna, che da allora si è evoluta in un fenomeno globale. In base al nuovo accordo, Adidas continuerà a fornire a squadre, giocatori e staff della Kings League abbigliamento tecnico all'avanguardia, caratterizzato da design originali e creativi che riflettono l'identità dirompente della lega. Adidas continuerà inoltre a fornire il pallone ufficiale da gara della Kings League e altre attrezzature tecniche essenziali. L'accordo copre tutte le competizioni nazionali della Kings League e della Queens League in Spagna, Messico, Brasile, Italia, Francia, Germania e nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa), oltre alle due competizioni mondiali annuali, la Kings World Cup Nations e la Kings World Cup Clubs. Adidas e Kings League daranno vita alla partnership attraverso attivazioni innovative, prodotti premium ed esperienze immersive pensate per i fan.

"Kings League e Queens League - ha dichiarato Sam Handy, GM Adidas Football - hanno offerto a un pubblico giovane e diversificato un nuovo modo di vivere il calcio. La loro crescita continua dimostra chiaramente l'enorme interesse verso format innovativi e inediti. Oltre alla passione condivisa per lo sport in sé, continuiamo ad ammirare il legame costruito tra Kings League, Queens League e le community che si riuniscono attorno alle partite e ai giocatori attraverso streaming, eventi e competizioni globali. Il rinnovo di questa entusiasmante collaborazione riflette l'ambizione condivisa di Adidas di far crescere la cultura del calcio oltre il campo da gioco e di essere sempre presenti laddove nascono nuove forme di coinvolgimento." "Il rinnovo con Adidas - ha aggiunto Djamel Agaoua, CEO di Kings League - rappresenta una tappa fondamentale per Kings League mentre continuiamo la nostra espansione globale. Questa partnership coinvolge le nostre leghe principali, la competizione femminile e i più importanti tornei internazionali, garantendoci la continuità e la credibilità necessarie per crescere rapidamente. Adidas è più di un partner tecnico, è un collaboratore strategico per costruire un ecosistema sportivo moderno guidato dai creator." Il supporto di Adidas ha svolto un ruolo chiave nell'ascesa della Kings League come lega sportiva guidata dai più importanti content creator a livello mondiale, che oggi organizza competizioni in sette grandi mercati. Kings League è un vero e proprio fenomeno tra il giovane pubblico sui media digitali. Dal lancio nel novembre 2022, ha raggiunto 36 milioni di follower sui social media, con contenuti che hanno generato 26 miliardi di impression e oltre 1 miliardo di interazioni. Più dell'80% dei suoi follower sui social ha meno di 34 anni.

La fase 2026 della partnership tra Adidas e Kings League è iniziata a gennaio con la Kings World Cup Nations in Brasile. Venti squadre nazionali si sono sfidate per il titolo mondiale a San Paolo dal 3 al 17 gennaio, con il Brasile ospitante a difendere il proprio titolo in casa. Il Brasile è stato incoronato campione davanti a oltre 40.000 spettatori all'Allianz Parque, al termine di una finale spettacolare il 17 gennaio. (ANSA).

Adidas e Kings League estendono la loro partnership fino a giugno 2028 Adidas e Kings League estendono la loro partnership fino a giugno 2028
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
