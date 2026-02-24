Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Lazio si ritrova a Formello, Sarri spera nel recupero di Gila

La Lazio si ritrova a Formello, Sarri spera nel recupero di Gila
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 15:36
Tommaso Bonan
fonte ANSA
I biancocelesti riprendono la preparazione in vista del Torino

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - La Lazio, reduce dal pareggio di Cagliari, riprende la preparazione in vista del Torino. Dopo il riposo concesso da Sarri la squadra si ritrova infatti a Formello; assente Rovella, ieri operato con esito positivo alla clavicola destra dall'équipe del dottor Giovanni Di Giacomo e del dottor Alberto Costantini, e che spera di tornare in campo per le ultime giornate di campionato, il tecnico laziale spera di recuperare almeno uno tra Gila e Basic. Lo spagnolo, che è reduce da un'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistra, ha già saltato la trasferta in Sardegna e, con la semifinale di Coppa Italia alle porte, potrebbe essere risparmiato, così come il croato che non ha ancora smaltito del tutto l'infiammazione all'adduttore e proverà a riaggregarsi al gruppo in settimana.

Certa, invece, la presenza di Zaccagni tornato contro il Cagliari e pronto a lavorare con la squadra durante tutta la settimana per presentarsi pronto alla sfida con i granata cercando i riportare quel successo esterno che manca ai biancocelesti dallo scorso 11 gennaio quando vinsero 1-0 a Verona. (ANSA).

