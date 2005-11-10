Soliti blackout della Fiorentina, l'Atalanta ne approfitta: Zalewski firma il 2-2 al Franchi
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Niccolò Righi
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Oggi alle 22:28Serie A
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29.10.2026 22:28Serie A
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Trova il pareggio l’Atalanta con la rete di Zalewski che vale il 2-2. Lancio in profondità per De Ketelaere che serve al centro Zalewski. Il polacco è troppo solo in area e dopo essersi accentrato lascia partire un sinistro che finisce all’angolino.
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