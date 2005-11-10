La Fiorentina ribalta l'Atalanta in 7': Joao Mario beffa Carnesecchi con deviazione di Obric
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Niccolò Righi
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Oggi alle 22:17Serie A
autore Niccolò Righi
29.10.2026 22:17Serie A
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© foto di Federico De Luca 2026
La ribalta la Fiorentina dopo un’ora di gioco: Joao Mario riceve a sinistra, si accentra e lascia partire un destro che beffa Carnesecchi dopo una netta deviazione di Obric. È 2-1 viola contro l’Atalanta.
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