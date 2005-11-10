Manna: "Oltre a Conte pensavo a Gasp per il Napoli. Era importante avere un Allegri dopo"

Giovanni Manna, DS del Napoli, è stato intervistato all'interno del podcast 'Colpi da Maestro' e nel corso della chiacchierata si è soffermato anche sugli ultimi due allenatori con cui ha lavorato, Antonio Conte e l'attuale inquilino della panchina azzurra Massimiliano Allegri.

Allegri, uno che dà tutto se stesso

Partendo dal livornese, dice Manna: "Una persona che dà tutto se stesso alla causa. Lo conosco, abbiamo lavorato insieme alla Juventus e anche lì ha dato tutto. Parte dalla base di una squadra forte, che era ben allenata: insieme stiamo cercando di plasmarla a sua immagine e somiglianza, cambiando alcune dinamiche. Pensiamo di poter fare una buona stagione, togliendoci qualche soddisfazione lavorando".

Conte, ma pensava anche a Gasp

Quindi il DS del Napoli passa all'analisi di Conte: "Quando firmo a Napoli, nella mia testa c'erano Gasperini e lui. Due figure forti, un ragazzo ha bisogno anche di uno con cui lavorare e fare le cose insieme: l'unità ti permette di essere più forte, anche nello spiegare al presidente certe scelte. Con Antonio mi sono trovato benissimo, mi ha fatto vincere uno Scudetto storico che spero non sia l'ultimo. Mi ha insegnato tanto, facendomi alzare il livello: uno così meticoloso ti fa rendere di più. Al primo anno abbiamo dovuto vendere Kvaratskhelia e non lo abbiamo rimpiazzato, mi ha dato una grande mano e devo ringraziarlo".

Passato recente e presente in parallelo

In conclusione, c'è anche un parallelo tra i due: "Dopo Antonio è importante avere una personalità forte, anche diversa, ma che lo spogliatoio, la piazza e il presidente possano riconoscere. E per me il lavoro non è interrotto: quest'anno ok, poi dal prossimo dovremo iniziare a cambiare un pochino, siamo arrivati alla fine di un ciclo iniziato con Spalletti. Max, dopo l'anno di Milano, secondo me ha voglia di rivincita. È incredibile come si possa mettere in discussione, lui ha voglia di rivalsa, la stessa nostra dopo la scorsa annata".

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