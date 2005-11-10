Nuovo stadio di Milano, tutti i numeri: 71.500 posti e due curve da 11.700 tifosi

Il Generali Stadium, il nuovo stadio di Inter e Milan avrà una capienza complessiva di 71.500 spettatori e sorgerà all’interno di un’area da 281.000 metri quadrati. Sono alcuni dei numeri contenuti nella scheda tecnica del progetto affidato a Foster + Partners e MANICA, scelti nel 2025 per disegnare la futura casa dei due club milanesi. La superficie lorda del solo stadio sarà di 182.000 metri quadrati, ai quali se ne aggiungeranno 12.500 per il podio. L’impianto raggiungerà un’altezza di 70 metri dal livello del terreno di gioco alla copertura, 66 metri prendendo invece come riferimento il livello del parco.

Due curve da 11.700 posti

Il dato più interessante riguarda la composizione degli spalti. Dei 71.500 posti del nuovo stadio di Milano, 59.692 saranno posti standard, 8.088 saranno destinati all’hospitality e altri 3.698 rientreranno nella categoria premium. Sono inoltre previste 394 postazioni per persone in sedia a rotelle. Il progetto conferma soprattutto la centralità delle due curve: alle estremità del campo sorgeranno due vere e proprie “fan wall” da 11.700 posti ciascuna, dotate di ingressi esclusivi e aree a massima sicurezza. La progettazione prevede inoltre standard C90+ per garantire visuali ottimali da tutti i settori.

Numeri importanti anche per la copertura, che avrà una struttura “spoke-wheel” e proteggerà tutti i posti dello stadio. Sul tetto saranno installati 27.500 metri quadrati di pannelli fotovoltaici; le dimensioni della copertura saranno di 244 per 270 metri, che diventeranno 300 per 375 considerando anche il podio. L’impianto sarà completamente elettrico e il progetto punta alla certificazione LEED Gold e a un funzionamento carbon neutral. Tra le altre soluzioni previste ci sono illuminazione LED ad alta efficienza, recupero dell’acqua piovana, riciclo delle acque grigie e utilizzo, per i principali materiali da costruzione, di forniture locali.