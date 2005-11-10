Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Elezioni FIGC, dopo Galliani tocca a Malagò: il commissario ha 11 firme in A. C'è anche il Parma

TMW
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 23:07Serie A
29.10.2026 23:07Serie A
Fonti preferite
Il Parma completa il fronte dei club a sostegno del commissario FIGC. Malagò arriva alle 11 firme necessarie per candidarsi
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Adriano Galliani è ufficialmente in campo, ma presto arriverà anche Giovanni Malagò. L’attuale commissario della FIGC, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha infatti raccolto tutte le firme necessarie per l’accreditamento da parte della Lega Calcio Serie A, in vista delle elezioni del prossimo 14 dicembre.

Arriva il Parma

È stato infatti il club ducale, garantendo la propria firma, a consentire a Malagò di arrivare a 11 su 20, il minimo per la candidatura. Il Parma si aggiunge così a Bologna, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Lecce, Monza, Napoli, Roma, Torino e Udinese, consentendo all’attuale commissario straordinario di poter scendere ufficialmente in campo. Il Como, invece, ha ribadito il proprio appoggio a Galliani, già “schierato” da Assocalciatori e Assoallenatori.

E ora?

Fermo restando che la candidatura di Malagò è ancora da ufficializzare, inizia la seconda fase: convincere le altre componenti a dare il proprio voto. La sensazione è che, a partire da una Serie A molto spaccata, entrambi i candidati dovranno convincere i singoli club. Galliani parte in vantaggio, ma la corsa al 14 dicembre è appena partita.

Articoli correlati

Immagine news 1
Viva Malagò, viva Galliani: un circo a base di giochi di potere. Prima Marotta, poi Agnelli: così è finita la Juventus
Immagine news 2
Galliani o Malagò? No, il futuro della Federcalcio è nelle mani di Abete: ecco perché
Immagine news 3
Elezioni FIGC, oggi sta con Galliani chi era con Malagò. Ma non è ancora finita

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
23:30 Serie ALive TMW
Live TMWFiorentina, Vanoli: "Manca mentalità difensiva ma dopo Genoa abbiamo fatto solo miglioramenti"
Immagine news 2
23:23 Serie A
Atalanta, De Ketelaere: "Non sono contento, se vogliamo fare un passo avanti bisogna vincere"
Immagine news 3
23:21 Serie A
Vanoli: "Non dobbiamo prendere gol in questa maniera. Possiamo crescere ancora tanto"
Immagine news 4
23:17 Serie ALive TMW
Live TMWAtalanta, Sarri: "Infortuni per problemi di preparazione? Mi scappa da ridere..."
Immagine news 5
23:15 Serie A
Lecce, problema muscolare alla coscia destra per Geubbels
Immagine news 6
23:11 Serie A
Sarri: "Per le difficoltà che abbiamo siamo vivi. La situazione infortuni è sempre più complicata"
Immagine news 7
23:07 Serie ATMW
TMWElezioni FIGC, dopo Galliani tocca a Malagò: il commissario ha 11 firme in A. C'è anche il Parma
Immagine news 8
23:05 Serie ALive TMW
Live TMWAtalanta, Bernasconi: "Rammarico per la rimonta. Sarri? Cerchiamo di apprendere veloce"
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Viva Malagò, viva Galliani: un circo a base di giochi di potere. Prima Marotta, poi Agnelli: così è finita la Juventus
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Frosinone vola, come la Juventus del dopo Calciopoli. Mai una neopromossa è partita meglio
Immagine top news n.1 Bilancio Milan 2025/26 in rosso di 24 milioni di euro. Ricavi per oltre 460: il comunicato
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti resta ma manda la squadra in ritiro. E Carnevali striglia tutti
Immagine top news n.3 Inter, scelto il braccio destro di Baccin: Simone Lo Schiavo sarà il nuovo vice ds
Immagine top news n.4 MLS e mercato sono un ricordo: il Milan ritrova in Pulisic la sua stella a strisce (rossonere)
Immagine top news n.5 Conte di nuovo alla Juventus? Tutti i motivi per cui non dovrebbe accettare
Immagine top news n.6 Conte di nuovo alla Juventus? Tutti i motivi per cui dovrebbe accettare
Immagine top news n.7 Milan, non è più un derby da scudetto. Amorim ora rischia di giocarsi la panchina
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.2 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
Immagine news podcast n.3 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.4 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Ciccio Baiano: "Silvano Bini un grande dirigente, un uomo dei fatti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Napoli: "Inter, è un segnale aver vinto una partita sporca come col Venezia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Amorim e Spalletti, chi rischia di più la panchina? Il pensiero degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Fiorentina, Vanoli: "Manca mentalità difensiva ma dopo Genoa abbiamo fatto solo miglioramenti"
Immagine box news Serie A Atalanta, Zappacosta: "Dovevamo reggere di più, abbiamo lasciato il pallino alla Fiorentina"
Immagine box news Serie A Atalanta, De Ketelaere: "Non sono contento, se vogliamo fare un passo avanti bisogna vincere"
Immagine box news Serie A Vanoli: "Non dobbiamo prendere gol in questa maniera. Possiamo crescere ancora tanto"
Immagine box news Serie A Atalanta, Sarri: "Infortuni per problemi di preparazione? Mi scappa da ridere..."
Immagine box news Serie A Lecce, problema muscolare alla coscia destra per Geubbels
Serie B
Immagine box news Serie B Il Vicenza verso la sfida al Palermo. Bellemo: "Sin da bambini, si sogna di giocare gare così"
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 9ª giornata di campionato 2026/27
Immagine box news Serie B Sognando Itaca ancora una volta. Pagliuca rinasce, e fa rifiorire la Carrarese: la storia giusta
Immagine box news Serie B Beata gioventù! Bembnista rompe il ghiaccio col calcio pro, e l'Empoli si gode il difensore
Immagine box news Serie B Avellino, D'Agostino sul nuovo stadio: "Sarà sul modello Juve. Se il Comune vorrà, al via i lavori ad agosto"
Immagine box news Serie B Arezzo, confronto tra proprietà e staff tecnico con squadra: la nota del club sul momento critico
Serie C
Immagine box news Serie C Salernitana, si avvicina Di Bari. Con sé, vorrebbe portare il suo vice e un collaboratore di fiducia
Immagine box news Serie C Serie C, giudice sportivo Coppa Italia: fermati quattro giocatori. Stop anche per Volpe e Cassani
Immagine box news Serie C Perugia, niente da fare per Gaucci: la Corte Sportiva d’Appello conferma inibizione fino a gennaio
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio e il peggio dei tre gironi dopo 11 giornate: alla Vis Pesaro il record di ko
Immagine box news Serie C Salernitana, Vito Di Bari sempre più vicino. Tratta la risoluzione col Casarano
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini furioso: "Dovevamo farne 6". E cita il ko dell'Arsenal
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Monza-Napoli
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Venezia-Inter
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Immagine box news Calcio femminile La Juve "riabilita" l'Italia in Europa. Noordman: "Settimane difficili, vincere in Champions è importante"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve risolleva l'Italia. Bianconere corsare in Austria
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, lesione del legamento crociato per Manon Uffren
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve è chiamata a risollevare le sorti dell'Italia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
29 ottobre 1995, il primo gol in A di Filippo Inzaghi. Che sbaglia a tirare (ma poi segna)
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano