Elezioni FIGC, dopo Galliani tocca a Malagò: il commissario ha 11 firme in A. C'è anche il Parma

Adriano Galliani è ufficialmente in campo, ma presto arriverà anche Giovanni Malagò. L’attuale commissario della FIGC, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha infatti raccolto tutte le firme necessarie per l’accreditamento da parte della Lega Calcio Serie A, in vista delle elezioni del prossimo 14 dicembre.

Arriva il Parma

È stato infatti il club ducale, garantendo la propria firma, a consentire a Malagò di arrivare a 11 su 20, il minimo per la candidatura. Il Parma si aggiunge così a Bologna, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Lecce, Monza, Napoli, Roma, Torino e Udinese, consentendo all’attuale commissario straordinario di poter scendere ufficialmente in campo. Il Como, invece, ha ribadito il proprio appoggio a Galliani, già “schierato” da Assocalciatori e Assoallenatori.

E ora?

Fermo restando che la candidatura di Malagò è ancora da ufficializzare, inizia la seconda fase: convincere le altre componenti a dare il proprio voto. La sensazione è che, a partire da una Serie A molto spaccata, entrambi i candidati dovranno convincere i singoli club. Galliani parte in vantaggio, ma la corsa al 14 dicembre è appena partita.