TMW Radio Bezzi: "Milan variabile Scudetto. Lazio, la società cambi passo ora"

Il giornalista Gianni Bezzi è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Inter, Milan e Napoli: quale il fattore scudetto?

"La variante che può spostare è il Milan di Allegri. In questo momento è la squadra che ha qualcosa di meno rispetto alle antagoniste ma Allegri è un grande tecnico. Non ha un attacco esaltante, ma con Allegri riesce a segnare comunque spesso al primo tentativo, ben 11 volte. Ottiene sempre il massimo. Il Milan dovrà recuperare anche una partita non facile, potrebbe essere lei la variabile".

Lazio, Guendouzi in uscita e si punterà su Loftus-Cheek?

"E' un diluvio universale. Le cifre per cui è partito Castellanos e per cui potrebbe uscire Guendouzi ci stanno, ma non c'è programmazione perché quando succede questo devi portare subito in squadra un attaccante e un centrocampista. La Lazio deve cambiare passo in una strategia societaria che è sempre ferma. Può perdere anche con la Fiorentina e trovarsi in acque molto burrascose. E poi Sarri è un valore aggiunto, ma non è più quello di prima. E aggiungo: i giocatori in questo momento se vedono che c'è tanta difficoltà non vengono. Con quali prospettive possono venire Loftus-Cheek e Raspadori? Quando due anni fa la società ha fatto una campagna cessione importante non mi sembra che poi abbia portato i giocatori voluti da Sarri, tanto che lo disse apertamente. In questo momento il giocatore che deve dire sì alla Lazio ha qualche perplessità, perchè vale meno del Como in una certa fascia di alta classifica. Ora deve dimostrare sul mercato di essere forte veramente. Qui non si sogna più".