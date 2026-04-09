Bologna-Aston Villa 1-3: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson (22' st Orsolini), Freuler (45' st Cambiaghi sv), Pobega (22' st Moro); Bernardeschi, Castro (37' st Odgaard), Rowe. A disp.: Pessina, Franceschelli, Casale, Zortea, Sohm, Castaldo. All.: Italiano
Aston Villa (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; McGinn, Onana (35' st Bogarde), Tielemans, Buendia (43' st Bailey sv); Rogers (43' st Maatsen), Watkins. A disp.: Bizot, Wright, Lindelof, Mings, Elliott, Garcia, Abraham, Douglas Luiz. All.: Emery
Arbitro: Schärer (Svi)
Marcatori: 44' Konsa (A), 6', 49' st Watkins (A), 45' st Rowe (B)
Ammoniti: Lucumì (B), Rogers (A), Pobega (B)
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