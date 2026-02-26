TMW Radio Bruno Longhi: "Juve, chi meglio di Spalletti su piazza? Roma, che lavoro di Gasp"

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Juve-Spalletti ancora insieme a prescindere?

"Siamo sempre lì sui se e sui ma. Se va in Champions, se esce...Io farei una valutazione sull'allenatore. E' uno dei top-3 in Italia, se la Juve pensa di cambiare perché non sono stati raggiunti gli obiettivi stagionali, deve porsi la domanda con chi sostituirlo. Se tutti hanno fallito, cambiare Spalletti con uno meglio non credo sia semplice. Chi c'è di meglio su piazza disponibile? A meno che non si riapri il tema Conte, ma siamo ancora troppo in anticipo. Il tifoso juventino è stufo, anche se dopo la partita di ieri ha visto qualcosa di veramente importante. Ha sterminato in dieci il Galatasaray. Il tifoso deve essere contento di questa Juve, di Spalletti, ma poi contano i risultati qui".

La partita col Bodo ha sancito la fine di un'Inter europea?

"Negli ultimi sei anni, l'Inter ha fatto dai 60 ai 70 punti in più di Napoli e Milan. Il percorso italiano è più che soddisfacente. In Europa c'è stata la sottovalutazione del Bodo. L'Inter ha fatto 71% di possesso palla, è andata male perché il calcio è fatto anche di episodi. In Italia non c'è una squadra che può vincere la Champions, ma l'Inter ci è andata vicina due volte. Dobbiamo pensare ai limiti economici delle italiane. Il fatto che l'Inter, in questo periodo storico, sia arrivata lì, è manna dal cielo".

Roma, tra Dybala e Soulè chi è necessario contro la Juve?

"e Dybala sta bene, non ho dubbi. Avevo dubbi sulla gasperinizzazione giallorossa. Lo conosco bene, non lo vedevo in quell'ambiente, ma è stato veramente grandissimo. La sua impronta si è vista e si vedrà da qui alla fine".

Che pensa della Lazio quest'anno?

"Vedo le buone intenzioni, ma manca sempre qualcosa. Mancano i giocatori. Puoi essere il più grande mister, ma senza giocatori...".