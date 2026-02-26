TMW Radio Galia: "Juve, persa a Istanbul la qualificazione. Spalletti deve rimanere"

A parlare di Juventus a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Roberto Galia.

Con l'Atalanta l'Italia ha salvato la situazione in Champions:

"Pensavo la più facile fosse la partita dell'Inter, va fatto un applauso all'Atalanta, che ha fatto vedere cose egregie in casa. La Juve l'ha persa all'andata. Il Galatasaray buona squadra, la partita di ritorno ti fa capire che poteva passare. E' ancora immatura per certi livelli, ha una squadra che deve crescere e speriamo lo faccia al più presto, rimanendo tra le prime quattro in campionato".

Per la Champions queste due partite caricano di più Juve o Atalanta?

"Quelle che giocano meglio vanno in Champions. L'Atalanta è in forma, il Milan non mi da l'impressione che esprima un gran calcio ma è lì. La Juve va su e giù, la Roma è lì. La Juve se fa più partite come quelle di ieri sera può farcela".

Juve-Spalletti ancora insieme a prescindere?

"Non sono uno spallettiano ma è bravo. Con lui dall'inizio poteva incidere. Io lo terrei, perché basta cambiare. Una volta che hai trovato un allenatore che ti dà fiducia, devi andare avanti. Cambiare sempre è difficile. Ha esperienza, ha vinto, meglio di così...La squadra non l'ha fatta lui, sa dove mettere le mani nel caso".