Bologna-Napoli 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-2-3-1): Skorupski (6' Pessina); Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega (36' st Moro); Orsolini (36' st Casale), Odgaard (16' st Bernardeschi), Rowe (1' st Cambiaghi); Dallinga. A disp.: Happonen, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Sulemana, Fabbian, Castro, Dominguez. All.: Italiano
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (32' st Juan Jesus), Gutierrez (32' st Olivera); Anguissa, Lobotka, McTominay (37' st Lucca); Politano (23' st Neres), Hojlund, Elmas (23' st Lang). A disp.: Contini, Ferrante, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Vergara, Ambrosino. All.: Conte
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 5' st Dallinga (B), 21' st Lucumì (B)
Ammoniti: Orsolini (B); Hojlund, Lang (N)