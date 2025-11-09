Genoa-Fiorentina 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Thorsby, Martin (32’ st Masini); Colombo (22’ st Ekhator), Vitinha (32’ st Carboni). A disp.: Siegrist, Sommariva, Kumer, Sabelli, Fini, Cuenca, Stanciu, Gronbaek, Venturino, Cornet, Messias, Ekuban. All.: Giacomazzi
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri (21’ st Viti); Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm (30’ st Ndour), Fortini (21’ st Parisi); Piccoli (40’ st Fazzini), Gudmundsson (31’ st Dzeko). A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Kospo, Fagioli, Richardson. All.: Vanoli
Arbitro: Guida
Marcatori: 15’ Ostigard (G), 60’ Colombo (G); 20’ rig. Gudmundsson (F), 57’ Piccoli (F)
Ammoniti: Martin (G), Ellertsson (G), Pongracic (F), Ranieri (F), Dodo (F)