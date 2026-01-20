TMW Radio Braglia: "Inter, stasera partita fondamentale. E sul Como dico che..."

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Inter, sfida di alto livello con l'Arsenal:

"Un partita importantissima per rimanere tra le prime otto. Si vedrà il vero spirito di una squadra che punta a una rivalsa in Champions dopo quando accaduto la scorsa stagione. Nella mentalità di un giocatore quel ko in finale pesa, quindi credo sia una partita che l'Inter vorrà vincere. E può farlo. E' fondamentale per l'autostima e non solo".

E il Napoli affronta il Copenhagen in grande difficoltà:

"Il Napoli ha sempre giocato in emergenza e ha sempre risposto con prestazioni decorose, nonostante le difficoltà. Non sempre ma quasi. Non credo che sia fuori dalla lotta Scudetto, è in ritardo ma fino alla fine non sapremo chi vincerà, anche se l'Inter ha un vantaggio".

Juve, Spalletti contro Mourinho in Champions:

"Sapevo che la Juve avrebbe rischiato a Cagliari, dove non mi ha convinto il fatto che abbiano cambiato portiere. Il gol che subisce la Juve, al di là dell'errore di marcatura, è un gol che se tu giochi continuamente riesci a intervenire in qualche modo. Un portiere che gioca di continuo può intuire, perché sa che in quella situazione il giocatore può metterla solo lì. Hai perso e sei tornato a rincorrere e ad avere qualche dubbio".

Come vede il Como ora?

"E' intrigante il progetto di una società, che rimarrà a lungo, come il gioco del Como. Per me Fabregas rimarrà a lungo, se arriverà nelle coppe. Le sirene inglesi e spagnole sono tentatrici, ma con le coppe, in una società dove può fare quello che vuole e dove è socio, può rimanere. Doveva andare all'Inter e non c'è andato. In una società come il Barcellona o in una big lo limiterebbero, il fatto di andare nelle coppe in una società dove fa quello che vuole e ha una società che può spendere, può maturare ancora di più".