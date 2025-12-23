Quali i difetti della Roma di Gasperini? Il commento degli opinionisti di TMW

La Roma incappa in un altro ko in campionato. Dopo un inizio al top, i giallorossi hanno cominciato nelle ultime giornate a rallentare pericolosamente, con il quarto posto sempre più in bilico. Ma quali sono i mali della squadra di Gian Piero Gasperini? Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Sono numeri che raccontano un disagio della Roma che deriva dal fatto di non essere completa in attacco. La Roma è una squadra molto solida, che sa stare bene in campo, se è quarta è per qusto lavoro in profondità di Gasperini. Ma certi numeri ti inchiodano. 17 gol all'attivo, come la Fiorentina ultima. C'è una carestia micidiale lì davanti e negli scontri diretti, quando ti serve molto di più, paghi dazio. Nelle altre partite invece riesci a confezionare qualcosa di diverso. Gasp dice 'Faremo bene', ma servono giocatori davanti che siano funzionali al gioco di Gasperini. Serve montare un pezzo nuovo lì davanti".

Massimo Bonanni: "Che la Roma non tiri in porta è un dato di fatto. Vuole arrivare a fare gol in una certa maniera, come succedeva all'Atalanta. E' un'idea anche dell'allenatore quella di fare un certo tipo di gioco. Quando per 7 partite giochi senza un centravanti vero e ne perdi cinque, qualche risposta te la deve dare questo. Un paio di volte erano infortunate le prime punte, le altre perché era l'idea di Gasperini. C'è da chiedergli perché ha bocciato nettamente Dovbyk e Ferguson. E non amo chi massacra pubblicamente i giocatori, lo fai nello spogliatoio".

Daniele Garbo: "E' dall'inizio della stagione che diciamo che la Roma sta facendo un miracolo senza un centravanti. Basterebbe poco perchè la squadra sia veramente in corsa per lo Scudetto. In sette partite la Roma ha giocato con il centravanti leggero e ne ha perse 5 e vinte due. E un caso che la Roma abbia accorciato con l'ingresso di Fergusono?".

Alessandro Cucciari: "Che la Roma abbia un problema evidente in attacco lo diciamo da tempo. Poi che si cerchino delle alternative ok, ma il falso nueve non ha funzionato. E' un problema evidente e Gasperini aspetta gennaio per avere rinforzi come si deve per ambire alla Champions. Non è attrezzata per lo Scudetto, ma per la struttura che gli ha dato Gasperini può ambire ai primi quattro posti. Se la può giocare ma serve un centravanti".

Massimo Orlando: "Sta comunque facendo un capolavoro Gasp, la squadra è quella. Ho visto una Juve stra-migliorata, ma se non hai i giocatori per segnare poi...L'uscita di Gasp è una frecciata alla società, della serie che di più non può fare. Ha fiutato la grande impresa ma una mano devono dargliela".

Antonio Di Gennaro: "Gli acquisti fatti. per me ha fatto grandi cose, i nuovi hanno reso poco e non ha attaccanti. Si è ripreso un po' Ferguson, ma Dovbyk è costato tanto lo scorso anno. Alla Roma gli mancano un po' di giocatori in attacco, almeno 3-4 acquisti forti titolari".