Report, dalle rappresentative Lnd un giocatore su tre va tra i professionisti
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 07:44Altre Notizie
Redazione TMW
fonte ANSA
Trend in crescita costante, Abete "siamo modello virtuoso"

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Le selezioni giovanili della Lega nazionale dilettanti (Lnd) sono tra i principali serbatoi del calcio di vertice, confermando che il modello di scouting della Lega continua con successo a lanciare tantissimi ragazzi e ragazze dai campionati dilettantistici di tutta Italia a quelli professionistici, con un rapporto che nel 2024/2025 è stato di uno a tre. E' quanto emerge dalla nuova edizione del report Rappresentative Nazionali, documento che analizza l'attività svolta dalle selezioni giovanili della LND nella scorsa stagione, secondo cui tra giovani che hanno svolto attività con le rappresentative, ben 118 calciatori sono approdati in estate a un club di Serie A e Serie B, maschile e femminile, o Serie C.

Si tratta, sottolinea la Lnd, di un numero mai raggiunto e che conferma una crescita costante dal 2017: considerando il rapporto tra i convocati nella fase finale (che hanno partecipato, a raduni a carattere nazionale, amichevoli o tornei) e il cambio di status dilettante/professionista, si è passati, infatti, dal 27% di sette stagioni fa al 40% dell'ultima di riferimento. Tradotto: dalle rappresentative, uno su tre va su tra i professionisti. "Il ridimensionamento dei ricavi e la complessità nel fare scouting in un bacino ampio come i campionati dilettantistici spingono sempre più i club di vertice a guardare con attenzione alle tante opportunità presenti nel nostro mondo - afferma il presidente LND Giancarlo Abete -. Il nostro è un modello virtuoso che gode del sostegno del Club Italia e del Settore giovanile e scolastico e che coinvolge tutte le espressioni territoriali nell'intercettare i migliori talenti". La Lnd ha in organico sei rappresentative: U.19, U.18/SerieD, U.17, U.16, U.15 e Femminile (nelle declinazioni U.20, U.19 e U.17).

Dell'analisi colpisce come alcuni dei ragazzi che hanno appena varcato la soglia del professionismo si stiano adattando rapidamente al nuovo contesto. I casi più eclatanti riguardano due elementi della Rappresentativa Serie D di Giuliano Giannichedda: Fallou Cham, passato in tre mesi dalla D ad essere spesso titolare in A col Verona, e Mathias Ferrante che, pur non avendo ancora debuttato ufficialmente, ha collezionato qualche panchina importante col Napoli. Da un'analisi delle destinazioni finali, la fetta composta da Serie A e Serie B (maschile e femminile) corrisponde al 64% del totale, il 36% è relativo alla Lega Pro-Serie C. Per il secondo anno consecutivo, attaccanti e centrocampisti sono i ruoli più ricercato (34% dei trasferimenti ciascuno). Seguono nelle preferenze i difensori (25%) e i portieri (7%). (ANSA).

Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
