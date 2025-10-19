Cagliari-Bologna 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cagliari (4-5-1): Caprile; Obert, Luperto, Mina (24’ s.t Ze Pedro), Zappa (9’ st Borrelli); Felici (9’ st Luvumbo), Folorunsho, Prati (24’ st Gaetano), Adopo, Palestra. Esposito. All.: Pisacane
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (42’ st De Silvestri), Heggem, Vitik, Miranda (15’ st Lykogiannis); Freuler (32’ st Pobega), Ferguson; Cambiaghi (32’ st Dominguez), Odgaard, Bernardeschi (15’ st Orsolini); Castro. All.: Italiano
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 31’ Holm (B), 36’ st Orsolini (B)
Ammoniti: Miranda (B), Ferguson (B), Esposito (C), Lykogiannis (B)
