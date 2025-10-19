Beppe Marotta ricorda: "Alla Juve Cristiano Ronaldo analizzava anche le bottiglie dell'acqua"

Qualche giorno fa, all'hotel Principe di Savoia di Milano, dove è stato ospite in occasione della presentazione del libro di Stefano Boldrini, ex giornalista e inviato della Gazzetta dello Sport autore de “Il calcio del futuro”, il presidente dell'Inter Marotta, tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche di come vengono scelti i calciatori e degli algoritmi, ormai uno strumento essenziale per il calcio moderno, infine ha raccontato un aneddoto su Ronaldo, ecco quanto evidenziato:

“Alla Juve ho avuto la fortuna di avere Cristiano Ronaldo.

Era diverso dagli altri perché analizzava anche le bottigliette d’acqua. Andava dal dottore e chiedeva che cosa ci fosse dentro, le caratteristiche.



Se ancora oggi è un campione lo è anche per cose come questa. L’algoritmo, comunque, ti aiuta molto, ma non è determinante nella scelta del giocatore”.