Como-Juventus 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-3-3): Butez; Smolcic (41' st Posch), Kempf, Carlos (1' st Ramon), Moreno (23' st Valle); Da Cunha, Perrone, Caqueret (23' st Douvikas); Paz, Morata (45'+ 1 st Van der Brempt), Vojvoda. Allenatore: Fabregas
Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani 6 (38' st Joao Mario), Kelly, Cambiaso (38' st Kostic); Koopmeiners (32' st McKennie), Locatelli (32' st Vlahovic), Thuram; Conceicao, David, Yildiz. Allenatore: Tudor
Arbitro: Ayroldi
Marcatori: 4' Kempf (C), 34' st Paz (C)
Ammoniti: Kelly (J), Moreno (C), Smolcic (C), Carlos (C)
