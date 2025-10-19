Genoa-Parma 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli (1’ st Carboni), Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup (21’ st Colombo); Norton-Cuffy, Malinovskyi (36’ st Cornet), Vitinha (13’ st Venturino); Ekuban (21’ st Ekhator). A disp.: Siegrist, Sommariva, Martin, Otoa, Fini, Cuenca, Gronbaek, Thorsby, Onana. All.: Vieira
Parma (3-5-2): Suzuki; Del Prato, Circati, Ndiaye; Almqvist (1’ st Ordonez), Bernabé (43’ pt Valenti), Keita, Estevez (42’ st Troilo), Britschgi; Pellegrino (42’ st Djuric), Cutrone (34’ st Sorensen). A disp.: Rinaldi, Corvi, Lovik, Hernani, Cremaschi, Benedyczak, Begic. All.: Cuesta
Arbitro: Sozza
Ammoniti: Malinovskyi (G), Colombo (G); Britschgi (P), Estevez (P), Troilo (P).
Espulsi: 42’ Ndiaye (P),
