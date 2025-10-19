Le partite di oggi: il programma di domenica 19 ottobre
Ci sono tante partite da poter seguire anche nella giornata odierna, domenica 19 ottobre 2025.
Entra nel vivo la 7^ giornata di Serie A, si gioca anche nelle serie inferiori e i tornei internazionali. Nella notte italiana (alle ore 2 il fischio d'inizio) tocca alla finale del Mondiale Under 20.
Serie A
12:30 - Como vs Juventus
15:00 - Cagliari vs Bologna
15:00 - Genoa vs Parma
18:00 - Atalanta vs Lazio
20:45 - Milan vs Fiorentina
Serie B
15:00 - Palermo vs Modena
17:15 - Empoli vs Venezia
19:30 - Catanzaro vs Padova
Serie C - Girone A
14:30 - L.R. Vicenza vs AlbinoLeffe
17:30 - Lumezzane vs Trento
17:30 - Pro Vercelli vs Giana Erminio
17:30 - Virtus Verona vs Pro Patria
20:30 - Lecco vs Brescia
Serie C - Girone B
12:30 - Campobasso vs Ternana
14:30 - Ravenna vs Arezzo
14:30 - Rimini vs Juventus U23
17:30 - Pineto vs Perugia
Serie C - Girone C
12:30 - Casertana vs Siracusa
14:30 - Atalanta U23 vs Trapani
14:30 - Benevento vs Potenza
14:30 - Catania vs Salernitana
17:30 - Audace Cerignola vs Cavese
20:30 - Altamura vs Picerno
Serie A Femminile
12:30 - Napoli D vs Roma D
15:30 - Lazio D vs Juventus D
18:00 - Inter D vs Parma D
Premier League
15:00 - Tottenham vs Aston Villa
17:30 - Liverpool vs Manchester Utd
LaLiga
14:00 - Elche vs Ath. Bilbao
16:15 - Celta Vigo vs Real Sociedad
18:30 - Levante vs Vallecano
21:00 - Getafe vs Real Madrid
Bundesliga
15:30 - Friburgo vs Francoforte
17:30 - St. Pauli vs Hoffenheim
Ligue 1
15:00 - Lens vs Paris FC
17:15 - Lorient vs Brest
17:15 - Rennes vs Auxerre
17:15 - Tolosa vs Metz
20:45 - Nantes vs Lilla
Mondiale U20 (Finale)
01:00 (20/10) - Argentina U20 vs Marocco U20
