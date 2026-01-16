Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato Inter, Di Marzio: "Mlacic è fatta! I dettagli, Esposito mai sul mercato"

Branimir Mlacic all'Inter è un'operazione praticamente fatta. Il difensore croato, dopo l'accordo tra i nerazzurri e l'Hajduk Spalato raggiunto nei giorni scorsi, ha deciso di accettare la proposta della società meneghina. Durante L'Originale su Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha spiegato tutti i dettagli dell'affare.

Queste le sue parole: "Tra domenica sera e lunedì arriverà in Italia Mlacic. L'Hajduk ha accettato l'offerta ufficiale dell'Inter di 5 milioni di euro più bonus, 5 anni di contratto al giocatore che rimarrà a Spalato fino a giugno e poi arriverà all'Inter per far parte della prima squadra, perché il progetto riguarda anche Mlacic, che ha rifiutato anche offerte di altre squadre italiane".

Di Marzio: "L'Inter non ha mai aperto in estate alla cessione di Esposito. In Italia c'era la fila..."
Pio Esposito è stato l'uomo copertina della vittoria dell'Inter contro il Lecce. Un'ennesima dimostrazione di quanto la scommessa fatta dal club la scorsa estate, quella di puntare sul talento del classe 2005, si sia rivelata vincente. Eppure, le possibilità che l'ex Spezia potesse lasciare i nerazzurri ci sarebbero state, come spiegato dal giornalista Gianluca Di Marzio durante L'Originale su Sky Sport.

Queste le sue parole: "Io posso dire che l'Inter in estate non ha mai aperto, né quando stava trattando Lookman, né dopo ad una possibile partenza in prestito: c'era la fila in Serie A di squadre che l'avrebbero preso. E anche prima di questa esplosione il Napoli era arrivato ad offrire addirittura 40 milioni di euro per prenderlo: e l'Inter non si è mai voluta sedere a trattare con nessuno".

