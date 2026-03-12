Se la Juventus perde Spalletti fa il peggior affare di sempre! Il pensiero di Francesco Repice

Il noto giornalista e radiocronista Rai, Francesco Repice, in particolare delle squadre invischiate nella lotta Champions:

"Considerando Milan e Napoli già dentro, la Roma ha più chance di Juventus e Como di qualificarsi in Champions League. Attraverso il campionato o attraverso l'Europa League i giallorossi raggiungeranno l'obiettivo qualificazione".

Mentre sui bianconeri ha aggiunto: "Se la Juventus perdesse Spalletti, farebbe il peggior affare di sempre. C'è da capire come il mister si rapporterà con i nuovi progetti bianconeri, al di là della eventuale qualificazione in Champions League. Si tratta di un allenatore vincente, ha bisogno di una squadra forte, molto migliorata soprattutto tecnicamente. In questi mesi ha dato grande unità e grande spirito di spogliatoio. I bianconeri si stanno reggendo in particolare su questo". Infine sul rientro di Dusan Vlahovic: "Mi auguro per lui che possa incidere da subito al suo rientro in campo. Non deve giocare spalle alla porta, ma con la faccia rivolta verso l'area avversaria altrimenti perde l'80% del suo potenziale".