Calciomercato Inter, per Sommer è l'ora dell'addio. Il sogno è Vicario

Se prima c'erano dei tentennamenti sul futuro di Sommer, dopo la partita con il Pisa appare oramai tutto deciso. Il suo contratto scadrà il 30 del prossimo giugno e non verrà affatto rinnovato. I discorsi sul prossimo portiere sono vivi e come raccontato da tempo dalla nostra redazione e confermato anche da Fabrizio Romano ricadranno su Vicario.

Sommer è l'ora di dirci addio...

Prima di un cambio in porta si dovrà aspettare la prossima stagione. Chviu sembra essere stato chiaro sulla situazione di Sommer, tanto da non lasciare alcuno spazio neanche a J.Martinez e confermando giorno dopo giorno l'importanza di Sommer. Finché sarà dell'Inter, lo svizzero quindi sarà titolare. Una ulteriore conferma anche le parole post Pisa: " La colpa è mia che chiedo a Sommer questo tipo di gioco". Chivu è solito difendere i suoi a viso aperto ma poi in casa si fanno sempre discorsi più critici, come nel caso Luis Henrique.

Nonostante la dichiarazione di Chivu si ha oramai la certezza della separazione estiva con il portiere, il che porterà la dirigenza ad acquistare un nuovo numero 1. Chi sarà? Come raccontato dalla nostra redazione Vicario è il principale indiziato per il post Sommer. Diversi in punti a suo favore.

1) Marotta vuole italianizzare la rosa con Vicario che sarebbe tra i migliori portieri azzurri in circolazione.

2) Nonostante Okatree spinga per i giovani, il quasi 30enne Vicario ha ancora molto da dare al calcio con molti anni ancora di fronte per poter espirmere il suo livello.

3) Il costo del cartellino non è assolutamente elevato, si aggira tra i 20 e i 30 milioni di euro, spesa che verrebbe affrontata senza problemi dalla dirigenza che cerca un portiere di assoluto livello.

4) Vicario percepisce circa 2 milioni annui, altro fattore che spinge verso di lui.

5) La sua volontà di tornare in italia si concilia con la volontà dell'Inter di acquistarlo, con il giocatore che avrebbe già dato la green light per la meta.