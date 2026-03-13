Champions League, spintona raccattapalle, Pedro Neto si scusa: "Mi dispiace, gli ho dato la maglia"

Il gesto ha provocato una rissa in campo, poi il portoghese si è scusato

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - L'attaccante del Chelsea Pedro Neto rischia una squalifica dall'Uefa per aver spinto un raccattapalle nel finale della partita di Champions League col Paris Saint-Germain, giocata ieri sera e vinta 5-2 dai francesi. La stessa Uefa ha reso noto di aver avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti per comportamento antisportivo. Neto ha spinto a terra il raccattapalle mentre correva verso la palla, quando il Chelsea era in svantaggio per 4-2. L'incidente ha portato a una rissa che ha coinvolto giocatori di entrambe le squadre, poi Neto si è scusato e ha consegnato la sua maglia al raccattapalle. "Stavamo perdendo e, nell'emozione della partita, volevo prendere la palla velocemente e gli ho dato una piccola spinta - ha detto poi Neto -.

È stato un momento di grande tensione e voglio scusarmi. Gli ho dato la mia maglia. Mi dispiace davvero, sento il dovere di scusarmi con lui". Neto, che ha segnato 10 gol col Chelsea in questa stagione, rischia di saltare la partita di ritorno, martedì prossimo a Londra. (ANSA).