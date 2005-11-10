Celta Vigo-Juventus 1-2: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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15.10.2026 23:09Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Celta Vigo (3-4-3) - Radu, Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (85' Alvaro Nunez), Moriba, Febas (75' Hugo Burcio), Carreira; Hugo Alvarez (85' Hugo Gonzalez), Jutglà (75' Iago Aspas), Swedberg (62' Driouech). All.: Giraldez
Juventus (3-4-2-1) - Vicario; Kalulu, Gatti (70' Bremer), Kelly (70' Lucumì); McKennie, Koopmeiners (82' Douglas Luiz), Sarr, Cambiaso; Conceiçao (64' Nico Gonzalez), Alajbegovic (64' Kolo Muani); Woltemade. All.: Spalletti
Arbitro: Sander van der Eijk (Olanda)
Marcatori: 18' Hugo Alvarez (C), 58' Woltemade (J), 92' Kolo Muani (J)
Ammoniti: Swedberg (C), Kelly, Lucumì (J)
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